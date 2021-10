Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena, che finiranno per coinvolgere Genoveva. La dark lady rischierà di morire nelle prossime puntate di Una Vita. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva ritrova la figlia Gabriela

Al suo arrivo ad Acacias Gabriela si dimostrerà amorevole e affettuosa, come quella figlia che tutte le madri vorrebbero avere. Ma ben presto la sua indole affiorerà e non esiterà a tentare di uccidere Genoveva solo per poter mettere le mani sul patrimonio di famiglia. Tale madre tale figlia? Di sicuro il piano che metterà a punto la giovane sarà veramente diabolico e perfino la Salmeron dovrebbe iniziare a preoccuparsi.

Gabriela avrà un solo obiettivo: uccidere sua madre e per farlo inizierà ad avvelenarla in modo tale da portarla lentamente alla morte senza destare alcun sospetto.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva, un nuovo amore dopo il salto temporale

Acacias verrà distrutta dall’esplosione della bomba e saranno in molti a perdere la vita. Dopo il salto temporale la dark lady farà ritorno nel quartiere insieme al suo nuovo amore, Aurelio. Subito dopo però assisteremo all’arrivo inaspettato della figlia della Salmeron Gabriela, che porterà scompiglio nella vita della donna fino al punto di attentare alla sua vita.

Sarà arrivato per la matrona di Acacias il momento di pagare per le sue malefatte? Mentre i telespettatori italiani assisteranno all’arresto della Salmeron per l’omicidio di Marcia, le news che arrivano dagli spoiler spagnoli ci svelano che si avvicina la sua uscita di scena. Genoveva verrà infatti avvelenata da Gabriela, che dimostrerà di avere una doppia faccia proprio come la madre, e tramerà alle sue spalle con la complicità del nuovo marito della madre, Aurelio.

Quali nuovi scenari aprirà il tragico epilogo della donna che ha seminato odio, distruzione e dolore ad Acacias?