Conosciamo Ursula Dicenta come una donna malvagia, del suo passato però non sappiamo molto o meglio proprio niente. Attenzione però perchè la nuova dark lady di Acacias verrà presto a conoscere quale è stata la sua famiglia. Dalle anticipazioni Una vita sulle puntate spagnole verremo a conoscenza che l’anziana istitutrice è niente di meno che russa!

Anticipazioni trame spagnole “Una Vita”: Ursula Dicenta scopre le sue origini

Finalmente si chiarirà il motivo per cui la complice di Cayetana in tante azioni delittuose sia così dura e priva di scrupoli. Ebbene dovete sapere che Ursula ricorderà ciò che è successo in passato. Ella discende dalla generazione russa dei Koval e alla sua mente torneranno le situazioni vissute nella vita precedente.

La donna avrà modo di vedere le cicatrici sul corpo delle sue figlie, quindi assolderà un investigatore, Riera è il suo nome, e di lui abbiamo già parlato in precedenti articoli. A lui chiederà di fare luce sui segni che marchiano Blanca e Olga. Riera farà tornate alla memoria di Ursula di discendere dai Koval, una famiglia russa.

Ursula ha subito violenza

Blanca ed Olga sono state procreate grazie alla violenza subita dalla Dicenta. Due ladri hanno infatti abusato di lei che in seguito, proprio per avere perso l’onore, fu ripudiata dai propri genitori. Inoltre nonostante Ursula abbia cercato di fare crescere nei genitori l’istinto di nonni, questi marchieranno le due figlie del peccato.

Ecco spiegato il motivo per cui sia Blanca che Olga portano sul corpo una cicatrice a forma di croce. Riera scoprirà che quel segno è l’emblema dei Koval, una delle famiglie russe costrette a trasferirsi in Spagna. La Dicenta, in seguito ricorderà che i genitori l’avevano promessa in sposa.

Ella avrebbe dovuto sposare un ricco ereditiere di nome Aleksander. Purtroppo mentre i suoi genitori erano andati ad accoglierlo in stazione, lei subiva violenza da due ladri che si erano introdotti nella sua abitazione.

Ursula verrà cacciata di casa

Ursula racconterà immediatamente ai genitori la triste esperienza ma loro non le crederanno. Non solo cacceranno dalla ricca abitazione la figlia, dopo averla ripudiata. La Dicenta, ancora in tenera età, si ritroverà da sola per strada e continuerà a vivere miseramente.

Ursula avrà le figlie, dopo la violenza, ecco perchè le abbandonerà non potendo farle crescere. Il passato della donna molto brutto la porterà a giurare che si sarebbe vendicata dei genitori. Il padre di Ursula vedrà le sue nipoti come fossero “bestie”, solo il frutto di un peccato. Blanca verrà segnata sulla nuca ed Olga sulla gamba.

Ursula, prigioniera in una stanza, in cui era stata rinchiusa dal padre non potrà fare niente ma assisterà alle torture inflitte alle sue figlie. In seguito cacciata nuovamente da casa, rinuncerà a Olga e terrà con se’ Blanca. Da qui nascerà tutta la cattiveria della donna, cresciuta e diventata madre da sola, in povertà.

Riuscirà mai Ursula a dimenticare il passato?