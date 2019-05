Puntuali, come sempre, le anticipazioni sulle puntate di Una Vita relative all’ultima settimana di maggio 2019 sono intrise di novità. A Jamie non sarà permesso vedere Blanca, alla quale il capostipite degli Alday vorrebbe rivelare un grande segreto. Ursula ricorderà avvenimenti passati, di che si tratterà?

Una vita anticipazioni, ultima settimana di maggio 2019

Ci accingiamo a scoprire che ci attende durante la settimana dal 25 al 31 maggio 2019, lo vedremo insieme giorno, dopo giorno.

Sabato, 25 maggio 2019

Già durante l’episodio del prossimo sabato 25 c.m. Jamie chiederà di vedere e parlare con Blanca. Ursula però tiene in pugno la figlia e impedirà al marito di incontrarla con la scusa che la giovane non deve affaticarsi ma riposare. Il medico che il dottor Zavala ha convocato assicurerà che Silvia è sana. La donna però non si fiderà, pensando che egli sia uno dei complici del Generale.

Domenica, 26 maggio 2019

Eccoci giunti a domenica 26 c.m. quando Jaime insisterà per vedere la figlia della Dicenta. A lei dovrà assolutamente dire un segreto molto importante. Egli è stato informato male, Ursula stessa ha voluto nascondere la verità per allontanare la figlia dall’amore. In questo non è stata sola, è stato un grande e raccappricciante complotto.

Lunedì, 27 maggio 2019

Alle ore 14.10 saremo davanti agli schermi per vedere l’episodio trasmesso da Canale 5. La soap Una Vita ci mostrerà l’interessamento di Jaime che ha scoperto da Briz le vere condizioni di salute di Diego. Quest’ultimo non morirà ed egli informerà Blanca ma le nasconderà ancora qualche cosa:

Samuel ha corrotto il medico che ha poi falsificato il verdetto e ha certificato che il giovane Alday si stava per spegnere. L’anziano andrà in seguito a fare visita al figlio in prigione con l’intenzione di rivelare la verità al figlio.

Purtroppo Mendez gli comunicherà che Diego è evaso fingendo il suo suicidio. Il giovane, nel frattempo, dirà a Huertas che è sua intenzione trovare la guardia che ha mandato all’altra vita Martin. A lui servirà sapere chi lo ha ingaggiato.

Martedì, 28 maggio 2019

Anche questo martedì avremo due appuntamenti con la soap Una Vita. alle ore 14.10 su Canle 5 e alle 22.30 su Rete 4.

Episodio pomeridiano – trama

Riera troverà il paese da cui provenivano i Koval, Tortuero è il suo nome. Egli verrà quindi a conoscenza che i Koval avevano già deciso con chi si avrebbe dovuto sposare la loro figlia. Si trattava niente di meno che un ricco ereditiero della famiglia Makarov.

Episodio serale – trama

Úrsula, dopo avere scordato tutto, riprenderà a manifestare flash-back relativi al suo passato. La Dicenta ricorderà infatti di essere stata aggredita nella sua stessa abitazione da ben due ladri.

Mercoledì, 29 maggio 2019

Ursula ricorderà che quando era ancora ragazza due ladri hanno abusato di lei. La sua famiglia e il giovane che avrebbe dovuto diventare suo sposo l’hanno ripudiata. La donna avrà in seguito un attacco d’ansia e Blanca la soccorrerà.

Giovedì, 30 maggio 2019

Arturo si presenterà alla riunione, nella dimora di Zavala e cercherà Silvia. Ella gli mostrerà ogni documento segreto del generale, ma l’uomo li coglierà in flagrante.

Venerdì, 31 maggio 2019

Arturo farà un’importante rivelazione all’associazione dei Patrioti. Egli svelerà infatti ogni piano di Zavala per ammazzare il re. Vista ciò che accadrà, Tamayo si schiererà con Silvia e il con il colonnello, così riuscirà a salvarli.

Dopo una settimana così ricca di eventi, che ci porteranno le prossime anticipazioni?