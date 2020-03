Le anticipazioni di Una Vita, delle puntate in onda su Canale 5 nella prossima settimana da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile riportano numerosi episodi salienti. Celia sembrerà aver smarrito la ragione dato che spaccerà Milagros per sua figlia facendo infuriare Ramon. Quest’ultimo arriverà al punto di accusarla di tentato rapimento! Intanto, Lucia e Telmo saranno più decisi che mai a sposarsi e ciò farà arrabbiare Samuel. Quest’ultimo ritornerà a casa completamente inzuppato di sangue. Cosa avrà combinato questa volta il crudele Alday?

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 5 aprile 2020

Proseguirà l’intricata vicenda dei fratelli Cervera i quali non sapranno come scovare i soldi per estinguere i debiti contratti. I debitori, infatti, hanno preteso una cifra alquanto ingente a Inigo in cambio della vita della sorella Flora. Nonostante l’uomo sia terrorizzato, si rifiuta di chiedere aiuto alla madre della sua fidanzata Leonor. Durante la settimana, però, Rosina intuirà che qualcosa turba sua figlia e quindi metterà Liberto alle strette pur di farsi dire tutto quello che sta accadendo.

Arriverà il giorno del compleanno di Lucia e, in occasione dei festeggiamenti a La Deliciosa, la ragazza annuncerà ai presenti l’apertura imminente della Fondazione Valmez. La relazione tra la Alvarado e Telmo proseguirà senza intoppi, i due innamorati decideranno di convolare a nozze per diventare marito e moglie.

Spoiler Una Vita: Ramon furioso con Celia

Celia continuerà a trascurare il marito Felipe per dedicarsi completamente alla piccola Milagros la quale ha recentemente perso la mamma. Il fatto che sua moglie lo trascuri per una bambina non sua finirà per infastidire l’avvocato Alvarez-Hermoso e i due coniugi si ritroveranno a discutere animatamente sulla questione discordante.

Celia sembrerà aver perso la ragione dato che si comporterà in maniera strana. La moglie di Felipe girovagherà per le vie di Acacias fingendosi la madre della piccola Milagros. Furibondo, Ramon accuserà la donna di aver tentato di rapire sua figlia e le impedirà di rivederla. Ovviamente questa decisione distruggerà nel profondo la povera Celia al punto tale che Felipe chiederà al Palacios di fare pace con la donna.