Le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 15 ottobre 2021 ci preannunciano che assisteremo a una violenta lite tra Camino e Ildefonso, dopo che Anabel al rinfresco, avrà fatto una rivelazione sui problemi di lui davanti a tutti. Il giovane non sopporterà l’idea che la moglie abbia condiviso segreti così intimi con un’estranea. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 9 al 15 ottobre 2021

Idefonso deciderà di rinchiudersi in casa per la vergogna, ormai consapevole del fatto che tutti conosceranno il suo segreto. La difficile situazione del matrimonio di Camino finirà per provocare anche una violenta discussione tra madre e figlia: la giovane accuserà Felicia di averla costretta a sposare un uomo che non amava, e la donna accuserà un malore.

Marcos si offrirà così di ospitarla, per consentirle di rimettersi e recuperare le forze. Anabel, su insistenza del padre, chiederà perdono a Camino ma la figlia di Felicia non sembrerà affatto intenzionata e perdonare né lei né tantomeno sua madre. Consolata da Marcos Felicia si sentirà responsabile del matrimonio disastroso della figlia, ma sembrerà trovare conforto nelle parole dell’uomo. I due si scambieranno un bacio.

I vicini non potranno fare a meno di spettegolare sul dramma di Ildefonso, mentre Camino gli rinnoverà la promessa di rimanergli accanto. A casa dei neo sposi si presenterà il nonno del ragazzo, che schiaffeggerà il nipote. Il Marchese de Los Pontones minaccerà Ildefonso di ripudiarlo se non rimedierà al torto fatto a Camino. Lui però, pur ribadendo alla moglie il suo amore per lei, sembrerà avere ormai preso una decisione definitiva.

Le cose non andranno bene neppure in casa Palacios, dove Ramon e Antonito, nonostante i buoni propositi espressi, continueranno a discutere di politica e bisticciare tra loro. Ramon, parlerà con Liberto e gli confesserà la sua preoccupazione per i rapporti familiari che sembreranno incrinarsi irrimediabilmente a causa della politica.

Bellita sarà contenta perché inizierà a vedere nuovi successi all’orizzonte: lìartista avrà infatti un’idea originale per rendere la sua canzone più moderna. La trovata dell’artista di inserire il richiamo del pastore di Jacinto in una delle sue melodie potrebbe essere l’idea vincente.

Anticipazioni italiane Una Vita: Felipe determinato a fare giustizia

Felipe sarà sempre più convinto che Genoveva sia responsabile dell’omicidio di Marcia. Per riuscire a dimostrare la colpevolezza della moglie si dirà pronto a partire per Cuba. Rintracciare Santiago e portarlo a testimoniare: questo sembrerà essere l’unico pensiero dell’Alvarez-Hermoso.

La dark lady però farà di tutto per cercare di convincerlo a non partire, arrivando addirittura a confessare all’avvocato di essere ancora innamorata di lui. La conversazione tra i due verrà ascoltata da Velasco, che non esiterà poco dopo a rimproverare Genoveva per essersi umiliata. Ma una parte di lui proverà una fitta di gelosia, tanto da spingerlo a chiedere a Laura di uccidere l’Alvarez-Hermoso.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe è in pericolo?

Davvero la voglia di fare giustizia sulla morte di Marcia metterà Felipe in pericolo? Velasco sembrerà avere tra le mani informazioni compromettenti tali da riuscire a trasformare Laura in un’assassina. L’Alvarez-Hermoso dovrà iniziare a temere la vendetta di Velasco? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.