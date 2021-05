Le anticipazioni di Una Vita dal 8 al 14 maggio 2021 ci preannunciano che il Natale è ormai alle porte e nel quartiere di Acacias fervono i preparativi. Bellita, ignara del fatto che sia stata proprio Margarita a cercare di avvelenarla, chiede ai suoi familiari di rintracciare l’amica per invitarla a cena per la vigilia.

Le analisi confermano infatti che all’artista è stato somministrato un veleno e, mentre Josè, Cinta e Arantxa aspettano con impazienza che i medici trovino l’antidoto le condizioni di salute di Bellita rischiano di precipitare. Quando sembra ormai in punto di morte l’artista prega la figlia Cinta di non rinunciare per nessun motivo al suo debutto artistico.

Nel frattempo Cesareo, Servante e Jacinto sono intenti ad organizzare un’esibizione di canti natalizi per fare colpo su Arantxa. Ma quando i tre si esibiscono davanti alle domestiche i risultati sono talmente disastrosi che il guardiano comincia a pensare di annullare l’esibizione.

Durante l’ennesima discussione Felicia da uno schiaffo a Camino, che corre via disperata a cercare conforto da Maite. La pittrice la convince a tornare a casa e la ragazza affronta la madre dicendole che non è più una bambina ma una donna che sa quel che vuole. Prosegue poi minacciandola che, se oserà picchiarla ancora, se ne andrà di casa per sempre. Ma una nuova delusione attende Camino: Maite, dopo aver troncato la relazione con lei, le dice che intende partire per Parigi lasciandola con il cuore spezzato.

Quando Santiago confessa a Marcia di essere veramente innamorato di lei la ragazza non lo respinge più, ma anzi accetta di partire con lui per Cuba. Quando l’uomo che si fa passare per Santiago comunica a Genoveva la decisione di lasciare Acacias con Marcia la dark lady si mostra d’accordo, ricordandogli però che prima di partire deve occuparsi anche di Ursula.

Genoveva e Felipe stanno per annunciare il loro matrimonio e i piani della Salmeron sembrano dare i loro frutti. Ma tutto può ancora accadere, anche perché Ursula, dopo aver abbordato Marcia per strada, le svela quali sono i rapporti tra Genoveva e Santiago rischiando così di far tornare la domestica sulle sue decisioni.

Quali conseguenze avrà ciò che la Dicenta ha rivelato a Marcia? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

