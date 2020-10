Le anticipazioni di Una Vita dal 31 ottobre al 6 novembre 2020 ci svelano che assisteremo ai preparativi per la partenza di Genoveva. Mentre tutti si ritrovano al ristorante, invitati da Rosina per festeggiare il denaro recuperato però lei fa il suo ingresso lasciando intendere di essere tornata per riconquistare Felipe. L’avvocato, avvisato di quanto accaduto da Liberto, rassicura però Marcia sui suoi sentimenti per lei.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 31 ottobre al 6 novembre 2020

Alla pensione i problemi sembrano tutt’altro che superati e le perdite d’acqua non tardano a ripresentarsi. Fortunatamente però il danno viene riparato in tempo per il ricevimento di nozze di Ramon e Carmen, che possono finalmente sorridere fianco a fianco e gioire anche della presenza di Milagros, che è giunta in città per assistere alle nozze del padre. Il regalo di nozze dei Dominguez per Ramon e Carmen consiste in un’esibizione di Cinta e Bellita, che ha luogo subito dopo la cerimonia.

L’arrivo a casa di Ramon e Carmen finisce per far preoccupare Antonito, che assiste impotente al comportamento scostante di Lolita durante la cena di bentornato che proprio lei aveva preparato per i suoceri. I timori del ragazzo sono che l’umore di Lolita possa in qualche modo pregiudicare la convivenza, ma viene rassicurato da Carmen.

I piani di Emilio per cercare di convincere Angelines a rompere il fidanzamento sembrano non portare ai risultati sperati. Dopo che il ragazzo ha fatto di tutto per cercare di far nascere un’intesa tra lei e Nicolas deve assistere alla frustrazione della giovane che si sente così ignorata da entrambi. Ad Emilio non rimane altro da fare che informare Cinta del fallimento del suo piano, causato dal fatto che a Nicolas piacciono gli uomini.

Cinta ed Emilio vengono poi sorpresi da Ledesma mentre si scambiano un bacio appassionato a casa Dominguez. Il padre di Angelines non esita ad insultare pesantemente la giovane scatenando così l’ira di Emilio che non esita a dargli un pugno in faccia.

Ursula, che avrebbe dovuto andare a servizio a Toledo, con il ritorno di Genoveva rimane invece ad Acacias e propone alla sua padrona di eliminare Marcia. Quando Genoveva rifiuta la sua proposta la domestica decide di confessarle di averla tradita.

Spoiler Una Vita: Marcia non è più la domestica di Felipe

Felipe decide di far tornare Agustina al proprio servizio. Il motivo di questa decisione è legato al suo desiderio di voler evitare che la donna che intende sposare lavori al suo servizio. La notizia che Marcia non è più la domestica di Felipe arriva anche a Genoveva.

Tutto sembra andare in direzione di un matrimonio futuro tra l’avvocato e Marcia e la notizia certo non fa piacere alla dark lady di Acacias che aveva messo gli occhi proprio su Felipe.

Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. Per sapere se davvero Genoveva dovrà rinunciare al suo sogno d’amore con Felipe dovremmo attendere ancora una settimana, quando grazie agli spoiler spagnoli saremmo in grado di fornirvi nuove news Una Vita. Intanto qui potete seguire le repliche streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.