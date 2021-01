Le anticipazioni di Una Vita dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 ci preannunciano che avremmo una settimana davvero ricca di avvenimenti che ci faranno trattenere il fiato. Al centro ci sarà Cinta, che apparirà sempre più dubbiosa nel voler intraprendere la carriera cinematografica sfruttando l’opportunità offertale da Carchano e che sembra non riuscire affatto a comprendere il suo ruolo.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021

Quando la figlia di Josè e Bellita chiede a Carchano di poter leggere il copione, lui si arrabbia e la accusa di fargli solo perdere tempo. I seguito Carchano le fa girare una scena in cui la ragazza litiga con un’altra ballerina. Più tardi il regista mostra il copione a Josè, per dimostrargli che non vi è niente di strano, chiedendo però all’uomo di non farne parola con la figlia. Sembra che Carchano abbia una parte che Josè potrebbe interpretare magistralmente nella nuova pellicola. Non appena i Dominguez se ne vanno però Carchano strappa il copione che ha appena fatto leggere all’uomo.

Susana muore dalla voglia di accettare un invito a cena di Armando, ma declina l’invito per uscire con un famoso stilista parigino. Armando non sembra però disposto ad arrendersi ed organizza una cena romantica durante la quale confessa a Susana di essere innamorato di lei. Ma la sarta è intenzionata a lasciare la città, a causa della vergogna che prova dopo quanto accaduto per colpa di Casilda. Solo un biglietto che Armando le scrive con il cuore riuscirà a convincerla a non partire: Susana si reca da lui e i due si baciano.

L’amore che lega Felipe a Marcia non sfugge all’occhio attento di Agustina, che vede la coppia baciarsi di nascosto. Sebbene non approvi il loro comportamento decide comunque di mantenere il loro segreto. Ma Agustina non è la sola a sospettare che tra l’avvocato e l’ex domestica possa ancora esserci una relazione: anche Genoveva ne è quasi convinta e chiede ad Ursula di provare ad ottenere informazioni al riguardo proprio da Agustina. Ma più tardi Genoveva decide di affrontare direttamente l’avvocato, e recatasi a casa sua gli chiede se lui e Marcia continuano a vedersi di nascosto.

Santiago cerca in ogni modo di riconquistare Marcia, organizzando una cena romantica, provocando nella donna un senso di disagio causato dalla sua infedeltà. La donna parlando con Felipe gli confessa di amarlo ancora, ma prosegue dicendogli che la loro relazione deve finire. Subito dopo propone a Santiago di partire insieme.

Spoiler Una Vita: i dubbi di Cinta

Cinta continua a pensare che Carchano sia solo un imbroglione e Camino le offre il suo aiuto per cercare di capire cosa stia nascondendo il regista. Quando viene a sapere che Don Alfonso non vuole Camino tra i piedi, anche lei è sul punto di abbandonare il set. Ma Emilio la incoraggia a finire le riprese.

I sospetti di Cinta saranno fondati? E riuscirà a finire la pellicola oppure abbandonerà tutto? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi o quelle che vi sono piaciute di più.