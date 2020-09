Le anticipazioni di Una Vita dal 3 al 9 ottobre 2020 ci svelano che il Bryce non esiterà a minacciare la povera Marcia, costringendola a rivelargli tutti i movimenti di Felipe e Genoveva. Alfredo è infatti insospettito dalle sempre più frequenti uscite della moglie e si chiede quali siano i suoi rapporti con l’avvocato. In realtà i due stanno collaborando per trovare le prove necessarie ad incastrare il banchiere. Venuti a conoscenza dell’indirizzo di Eladio infatti, si recano insieme a casa sua per convincerlo a denunciare Alfredo.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 3 al 9 ottobre 2020

Giunti a casa di Eladio, Felipe e Genoveva trovano il ragazzo terrorizzato. Non solo rifiuta categoricamente di denunciare il suo aguzzino, ma chiede loro anche dei soldi per poter fuggire il più lontano possibile da lui.

Alfredo intanto riversa la sua ira sulla povera Marcia, perché le informazioni che gli ha fornito sul presunto luogo dell’incontro dei due amanti si sono rivelate errate. Ursula non esita ad offrire al Bryce tutto il suo aiuto, offrendosi di occuparsi della punizione da infliggere alla domestica. Poco dopo si accorderà con uno scagnozzo che organizzerà un’aggressione per strada.

Mentre Marcia cerca di riprendersi dall’aggressione subita, Felipe è sempre più convinto che dietro a quanto accaduto ci sia la mano di Alfredo. Questo lo spinge a cercare di interrompere ogni rapporto con Genoveva, che però non è affatto disposta a perderlo e decide di occuparsi personalmente del marito.

Intanto Cinta non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere l’uomo che ama e, aiutata da Antonito, acquista due biglietti del treno e propone ad Emilio di fuggire con lei. Emilio rifiuta e poco dopo, l’arrivo ad Acacias di Ledesmo con la figlia Angelines, sembra davvero lasciare ben poche speranze a Cinta.

Assisteremo anche ad un flashback che ci porterà a scoprire qualcosa di più sul passato di Camino. Avremo modo di vedere quale brutta avventura la poveretta abbia dovuto affrontare quando Federci, il figlio del proprietario della tenuta Valdeza, l’ha stuprata. Questo ha causato l’ira di Emilio, che per cercare di vendicarsi non ha esitato a prendere a pugni lo stupratore. Federico è così caduto a terra ed è morto andando a sbattere la testa contro un masso. L’intera scena è stata vista da Ledesma.

Spoiler Una Vita: Rosina non perdona Liberto

Liberto, con l’aiuto dei vicini, decide di organizzare una replica a sorpresa del pranzo benefico per riconquistare il cuore di Rosina. Ma i suoi tentativi non sortiscono l’effetto desiderato e la moglie si mostra irremovibile nella sua decisione di lasciare Acacias.

Partendo per il Portogallo, Rosina lascia così Liberto triste e sconsolato, certo di aver ormai perso per sempre la donna che ama.

Ma non sappiamo ancora se l’addio al quartiere di Rosina sarà davvero per sempre. Per scoprire se davvero siamo arrivati a scrivere la parola fine sul matrimonio tra Rosina e Liberto, cari amici lettori, dovremmo pazientare ancora un po’.

L’appuntamento con le nostre news Una Vita è per la prossima settimana.