Le anticipazioni di Una Vita dal 3 al 9 luglio 2021 ci preannunciano che non mancheranno i momenti di tensione ad Acacias. Il mistero sull’identità della persona responsabile dell’arresto di Maite sembra non riuscire a trovare risposta e, pur se ormai è appurato che è stata la lavandaia Concha Lòpez, sono in molti a chiedersi chi sia stato a chiederle di farlo.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 3 al 9 luglio 2021

Camino ed Emilio interrogano la donna per cercare di scoprire chi sia stato ad incaricarla di denunciare l’artista francese, ma la lavandaia nega di aver preso del denaro da qualcuno. Prosegue poi rivelando che anche sua figlia è stata circuita dalla pittrice. Ha davvero agito da sola?

Camino non sembra per niente convinta dalle sue parole ed è certa che dietro le accuse mosse dalla Lòpez nei confronti di Maite vi sia in realtà lo zampino di sua madre Felicia. Sempre più intenzionata a scoprire la verità quando Ildefonso le chiede di sposarla Camino, pur non avendo nessuna intenzione di farlo, trattiene l’anello. La sua intenzione è quella di usarlo per provare a corrompere la lavandaia e farsi finalmente dire tutta la verità.

Emilio rimane esterrefatto quando Camino gli svela i suoi piani, ma il giovane ha altro di cui preoccuparsi. Ultimamente infatti sembra che Cinta lo ignori sempre più spesso. Nel frattempo la figlia di Josè e Bellita torna dalla sua tournée. Bellita, nonostante il legame di parentela con Julio, decide di assumere Alodia come nuova domestica.

Genoveva intrufolatasi in casa di Felipe fa di tutto per mettere in cattiva luce Agustina. L’avvocato chiede alla domestica di rimanere in servizio nel suo vecchio appartamento.

Quando Susana e Armando tornano dal viaggio i residenti di Acacias raccontano loro le ultime novità tralasciando però l’arresto di Maite. L’assenza dell’artista viene giustificata con un viaggio improvviso.

Santiago lascia Acacias e consiglia a Marcia di fare altrettanto.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: chi è veramente Laura?

Laura, la nuova domestica di Genoveva, sembra nascondere qualcosa. Quando il commissario Mendez si reca a casa della dark lady per indagare sull’omicidio di Ursula, rimane incuriosito dalla donna, che sembra ricordargli qualcuno. Genoveva inizia così a pensare che Mendez possa davvero conoscere Laura, ma la donna nega.

Le parole di Laura non riescono però a convincere del tutto Fabiana, insospettita dal fatto che la nuova domestica faccia troppe domande su Marcia.

Chi è veramente Laura e quali sono i motivi che l’hanno condotta ad Acacias? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.