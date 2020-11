Le anticipazioni di Una Vita dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo a nuove indagini sulla scomparsa di Marcia. Felipe non riesce proprio a convincersi che la donna si sia allontanata di sua volontà ed alcuni particolari scoperti da Mauro sembrano dargli ragione.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 28 novembre al 4 dicembre 2020

Mauro San Emeterio, nel tentativo di scoprire dove si trovi Marcia, interroga Ursula. La Dicenta si dichiara assolutamente estranea a quanto accaduto, poi corre ad informare Genoveva della visita ricevuta da Mauro. A questo punto la nuova dark lady di Acacias cerca di scoprire attraverso Felipe chi sia in realtà l’ex poliziotto. San Emeterio più tardi, parlando con il suo amico avvocato, gli rivela che secondo lui dietro alla scomparsa di Marcia potrebbe esserci Ursula.

Poco dopo una soffiata sembra invece dare una nuova svolta alle indagini e Mauro, parlando con Felipe, gli rivela che potrebbe esserci Genoveva dietro alla sparizione di Marcia. San Emeterio ha finalmente un indizio su dove potrebbe essere tenuta prigioniera e, insieme all’avvocato ed alla polizia, fa irruzione in un vecchio magazzino dove alcune donne sono costrette a lavorare. Ma la delusione si dipinge ben presto sul volto di Felipe: all’interno dello stabile non vi è traccia di Marcia.

Intanto la situazione a casa di Ramon sembra rimanere molto tesa, con Lolita e Carmen che, sebbene obbligate da Fabiana a fare pace, non riescono a trovare un punto d’accordo per una serena convivenza. Lolita è decisa a provocare la suocera con un’altra usanza di Cabrahigo. Carmen dal canto suo si rifiuta di rimettere in scena un sogno di Lolita secondo le usanze di Cabrahigo.

Spoiler Una Vita: matrimonio imminente per Emilio e Felicia?

Emilio appare profondamente rattristato per sua madre e Cinta tenta in tutti i modi di tirarlo su di morale. Anche Josè decide di parlargli e con l’amico Emilio decide di aprirsi e di confessargli tutta la verità su quanto accaduto a Valdeza e su Ledesma, ed ottiene in cambio una promessa di aiuto. Ledesma sembra intanto sempre più desideroso di vedere sua figlia ed Emilio all’altare ed intima a Felicia di fissare la data delle nozze entro trenta giorni.

Per sapere se vedremo davvero Emilio e Felicia all’altare dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.