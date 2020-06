Le anticipazioni di Una Vita dal 27 giugno al 3 luglio 2020 ci svelano che assisteremo alla morte di Eduardo, il marito di Lucia. Dopo che Ursula ha pregato Telmo di non abbandonare nuovamente il paese, la vecchia governante si rende però conto che l’uomo non ha nessuna intenzione di seguire il suo consiglio e che l’unico modo per farlo tornare sulla sua decisione, sia la confessione della verità da parte di Lucia. La Alvarado si dispera davanti alla prospettiva di una nuova partenza di Telmo, che finirebbe per lasciare lei e Mateo ancora una volte nelle mani di Eduardo. Per consolarla Ursula le promette che le sarà sempre vicina ad ogni costo. Poco dopo la governante serve la medicina al marito di Lucia e questi, poco dopo averla presa, si sente male e muore.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 27 giugno al 3 luglio 2020

Lungo le vie di Acacias ha così luogo un altro funerale, ed è proprio mentre tutti quanti in paese sono a dare l’ultimo saluto ad Eduardo che Samuel ne approfitta per intrufolarsi nella bottega di Lolita e rubare l’incasso. Il giovane Alday ha un disperato bisogno di soldi e, dopo aver ricevuto un rifiuto da Felipe e da Lucia alla sua richiesta di prestito, si vede costretto a mettere tutto a soqquadro nella bottega per trafugare il denaro della colletta. Il suo gesto però è stato scoperto da Susana, che si apprestava ad uscire in ritardo per il funerale e lo ha così visto lasciare la bottega.

La funzione intanto viene sospesa perché Lucia accusa un malore e viene trasportata in ospedale da Telmo. Per poter fuggire indisturbato con la moglie dal paese Samuel appicca un incendio alla casa, nel quale rimangono intrappolati Jacinto ed Agustina. La sua speranza di un futuro sereno con la giovane sposa però è costretta a spegnersi molto presto. Mentre fuggono i due incrociano Cristobal che non esita a sparare contro Genoveva. Samuel per salvare la vita alla moglie le fa da scudo con il suo corpo ma viene ferito dal proiettile e muore. Quando il commissario Mendez chiede a Genoveva di testimoniare la donna si rifiuta.

Spoiler Una Vita: la messa in memoria di Celia e Trini

Servante si fa portavoce di un messaggio di Ramon rivolto a Felipe. Il Palacios vuol far sapere all’avvocato che presto ci sarà una messa in memoria delle loro mogli, prematuramente scomparse, e lo invita ad assistere con lui alla funzione.

Le nostre news sulla soap spagnola terminano qui per il momento. Vi aspettiamo la settimana prossima, quando nuove anticipazioni di Una Vita ci sveleranno nuovi intrighi tra le vie di Acacias 38.