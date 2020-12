Le anticipazioni di Una Vita dal 26 al 30 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo ad una importante decisione di Ramon. L’uomo infatti, per mettere fine alle tensioni che ormai da tempo ci sono in casa sua, decide di trasferirsi con Carmen in un altro appartamento.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 26 al 30 dicembre 2020

La situazione è diventata ormai insostenibile. In un primo momento erano Carmen e Lolita a mostrarsi intolleranti una con l’altra, ma quando le due donne sembravano aver raggiunto un accordo per una convivenza serena sono invece iniziate le discussioni tra lui ed il figlio Antonito.

Sembra che in casa Palacios il clima disteso sia ormai solo un lontano ricordo. L’accordo raggiunto tra Carmen e Lolita, che hanno deciso di dividersi le faccende domestiche per evitare ogni forma di scontro, pare che non sia bastato a far tornare la pace tra le mura domestiche. Adesso sono Ramon ed Antonito ad accendere la tensione, ciascuno impegnato a difendere la donna che ama. Per questo Ramon non vede altra soluzione che trasferirsi in una nuova casa con Carmen. Ma le due donne non sono affatto d’accordo.

Quando Carmen decide di fare il rito della verticale in strada sembra che le divergenze in famiglia vengano finalmente superate. Genoveva deve agire, per evitare le critiche del vicinato. Decide così di tornare ad occuparsi del progetto per il rimpatrio dei soldati.

Spoiler Una Vita: Felipe vuol liberare Marcia

Felipe è davvero disposto a tutto pur di riuscire a liberare la donna che ama. Chiede perciò ad Andrade quale sia il prezzo per liberare Marcia ed inizia a cercare disperatamente il denaro necessario. Per riuscire nel suo intento è disposto ad impegnare anche alcuni gioielli appartenuti a Celia, la moglie defunta.

Per sapere se Felipe riuscirà a trovare tutto il denaro necessario per liberare la donna che ama dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.