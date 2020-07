Le anticipazioni di Una Vita dal 25 al 31 luglio 2020 ci svelano che sarà Carmen a salvare Antoñito dal pericolo di essere arrestato come disertore. Saputo per caso che l’ispettore dell’esercito vuol fare arrestare il figlio di Ramon infatti, la donna si reca di corsa alla bottega.

Quando l’ispettore giunge là lei gli assicura che Ramon è veramente uscito di senno e che la relazione che l’uomo millanta con lei è solo frutto della sua mente malata. Ramon intuisce quale sia il piano di Carmen e la asseconda, facendosi passare per folle in modo ancora più convincente.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 25 al 31 luglio 2020

Se Ramon si finge impazzito per aiutare il figlio a non fare il servizio militare, Marcelina non finge affatto. Dopo la botta in testa infatti la ragazza inizia a comportarsi in modo inconsueto, tanto che Jacinto e Servante decidono di colpirla nuovamente per cercare di farla rinsavire. Disperato l’uomo la accompagna anche dal medico. Intanto però Servante e Casilda fanno una sconcertante scoperta: stando vicini ai fiori del chiosco anche loro continuano a starnutire.

Ramon per dimostrare la sua riconoscenza a Carmen per l’impegno che sta mettendo nell’aiutare suo figlio la invita a fare shopping. Lei però ci rimane male quando si accorge che uno degli abiti che lui ha scelto è identico ad un vestito che aveva Trini. Quando poi lui le chiede di mostrarsi più disinvolta in pubblico lei vorrebbe spiegargli che il suo timore è quello di essere paragonata a Trini. Purtroppo le sue paure sono più che fondate: a dimostrarlo è Casilda che le riferisce i commenti velenosi fatti da Susana e Rosina su di lei.

Cinta è impegnata a convincere i suoi genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Tra i due sta sicuramente sbocciando qualcosa, ma la ragazza deve combattere con la madre che invece sogna per lei il matrimonio con un diplomatico. Un bacio di nascosto tra i due non passa inosservato all’occhio attento di Camino.

Spoiler Una Vita: Alfredo e Cristobal amici?

Genoveva rifiuta di mettersi in combutta con Marlene, anche a costo di perdere la sua amicizia. Poi però la vedova Alday rimane sconvolta quando, rientrando a casa, trova Alfredo e Cristobal che stanno conversando amichevolmente. L’assassino di Samuel viene notato anche da Lolita mentre esce dalla casa di Genoveva, e la donna prima di partire per la seconda luna di miele non manca di informare Felipe di quella visita alquanto inconsueta.

Cosa avranno in comune il nuovo compagno di Genoveva e l’uomo che ha ucciso il suo primo marito? Per scoprirlo dovremo attendere ancora una settimana, quando altre news arriveranno a svelare il mistero. Intanto qui potete seguire tutte le puntate in replica streaming degli appuntamenti pomeridiani in onda su Canale 5.