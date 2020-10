Le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 30 ottobre 2020 ci svelano che avremo modo di vedere Felipe conteso tra due donne. Da una parte c’è Genoveva, che non esita ad andare a casa dell’avvocato per supplicarlo di tornare con lei, mentre dall’altra c’è Marcia, tormentata dal suo passato di abusi e maltrattamenti. Un attimo di distrazione durante la conversazione con Genoveva, nel quale Felipe si farà sfuggire di essere innamorato di un’altra, finirà per avere conseguenze imprevedibili.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 24 al 30 ottobre 2020

La Salmeron inizia così a chiedersi chi possa essere la misteriosa donna che ha conquistato il cuore dell’avvocato e chiederà ad Ursula di aiutarla a scoprirlo. La domestica appoggerà totalmente Genoveva, spingendola a portare avanti la sua vendetta.

Dopo che insieme sono riuscite a scoprire che la donna che sta con Felipe è Marcia, Genoveva si presenta di nuovo a casa dell’avvocato. Respinta ancora una volta e distrutta dal dolore, Genoveva chiede ad Ursula di convocare i suoi avvocati.

Intanto Felipe ha modo di sapere da Marcia tutti i particolari del suo passato, fatto di abusi e maltrattamenti. La donna gli racconta di come abbia vissuto da schiava, prima in Brasile e poi in Spagna, fino a quando Ursula l’ha comprata dal suo precedente padrone per sfruttarla come informatrice per conto del Byron.

Durante una cena romantica Ramon sorprende Carmen rivelandole di voler celebrare il loro matrimonio in un luogo particolarmente caro alla donna.

La pensione di Servante e Fabiana viene allagata da una improvvisa perdita d’acqua ed i due si trovano davvero nei guai: non hanno il denaro per riparare il guasto all’impianto idraulico e rimediare a tutti i danni ingenti e devono anche fare i conti con un ispettore del Municipio che minaccia di multarli con una sanzione salata e di disporre la chiusura della pensione.

Mentre i Dominguez sono impegnati insieme ai domestici ad organizzare la festa patronale, Emilio sembra seguire il consiglio di Antonito per cercare di rompere il suo fidanzamento con Angelines. Il suo comportamento aggressivo e maleducato nei confronti della ragazza però sembra non produrre affatto l’effetto desiderato.

Spoiler Una Vita: Genoveva vuol rimborsare i compaesani

In un incontro tra Genoveva ed i compaesani rimasti vittime della truffa organizzata da Alfredo si viene a sapere che la donna intende rimborsare tutti con il proprio denaro. Il gesto della Salmeron, che si dichiara disposta a sborsare di tasca propria i soldi per il risarcimento, non sembra però sufficiente a riabilitarla davanti agli occhi del vicinato, nè tanto meno serve per riconquistare Felipe. Quando lei si rende conto di non avere più nessuna chances con l’avvocato confida ad Ursula di voler lasciare Acacias.

Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. Per sapere se gli abitanti di Acacias riusciranno a recuperare almeno parte dei loro risparmi dovremmo attendere ancora una settimana, quando grazie agli spoiler spagnoli saremmo in grado di fornirvi nuove news Una Vita. Intanto qui potete seguire le repliche streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.