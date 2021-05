Le anticipazioni di Una Vita dal 22 al 28 maggio 2021 ci preannunciano che assisteremo alle indagini del commissario Mendez sulla morte di Ursula. L’uomo inizierà a fare domande senza però rivelare a nessuno se ha dei sospetti. Anche Felipe sospetterà che Genoveva possa in qualche modo essere implicata nell’omicidio dell’ex istitutrice e le chiederà se è immischiata, ma la Salmeron negherà ogni coinvolgimento.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 22 al 28 maggio 2021

Parlando con Santiago Genoveva negherà anche che il figlio che aspetta sia suo, trattandolo con disprezzo e offrendogli del denaro in cambio del suo silenzio. Più tardi Santiago e Marcia annunceranno agli amici del quartiere la loro decisione di partire da Acacias. Marcia chiederà al compagno un favore che riguarda Felipe e i due si presenteranno a casa dell’avvocato.

Dopo l’estremo saluto a Ursula i pochi partecipanti si sposteranno alla pensione, dove Fabiana avrà organizzato un brindisi per commemorare Ursula e salutare Marcia e Santiago. Ma la partenza dei due verrà rimandata a causa di un imprevisto., Marcia verrà infatti arrestata dal commissario Mendez senza che Santiago possa fare niente per impedirlo. Mentre l’uomo si recherà da Genoveva a chiedere spiegazioni, Felipe verrà a sapere dell’arresto e si offrirà di assumere la difesa di Marcia. Quando Santiago accetterà la proposta l’avvocato interromperà l’interrogatorio di Mendez, informandolo che sarà lui a difenderla.

Camino resterà sorpresa nello scoprire che Ildefonso ha idee progressiste. Quando la giovane riceverà una scatola con all’interno un laccio rosso non avrà dubbi sul fatto che il dono provenga da Maite. Poco dopo la pittrice si ingelosirà nel vedere Camino ridere e scherzare spensierata in compagnia di Ildefonso e non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti e l’astio nei confronti del giovane pretendente.

Liberto cercherà in ogni modo di impedire che Rosina possa vedere i quadri di Maite prima dell’inaugurazione della galleria. Cinta nel frattempo riceverà critiche positive sui giornali.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Margarita arrestata

Quando Mendez riferirà a Josè di aver arrestato Margarita e Alfonso Carchano e gli dirà che la donna ha confessato di aver tentato di avvelenare Bellita, l’artista ascolterà la conversazione. Più tardi chiederà al marito spiegazioni e lui non potrà fare a meno di raccontarle come sono andate effettivamente le cose.

Questo le provocherà un forte stress fisico ed emotivo, che rischierà di far peggiorare ancora la sua condizione. Riuscirà a riprendersi? E la coppia, in attesa della sentenza, finirà in prigione? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.