Le anticipazioni di Una Vita dal 20 al 26 marzo 2021 ci preannunciano che assisteremo alla partenza di Ursula da Acacias. L’ex governante verrà infatti cacciata da una folla inferocita, composta dai signori e i domestici del quartiere, quando questi scopriranno alcune delle terribili azioni che la donna ha commesso in passato. Ma quello della Dicenta sarà solo un arrivederci e ben presto la donna tornerà, più pericolosa di quando è partita.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 20 al 26 marzo 2021

Gli abitanti di Acacias 38 non saranno affatto disposti a perdonare le gesta crudeli di Ursula quando scopriranno che ad istigare il suicidio di Agustina non è stato solo il finto dottor Maduro, ma che dietro quel gesto così crudele vi era anche la complicità della Dicenta. Tutto verrà alla luce quando Genoveva organizzerà un incontro proprio tra Agustina e il finto medico, che lascerà sconvolta la domestica.

La crudeltà di Ursula non si fermerà certo qui: la donna convocherà infatti ad Acacias Cristobal, l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Samuel Alday. Cosa avrà in mente? Riusciranno gli abitanti a porre fine ai suoi piani diabolici costringendola a lasciare Acacias?

Purtroppo Ursula non sarà affatto disposta a lasciare per sempre il quartiere e, dopo una partenza affrettata, rientrerà di nascosto. Il suo ritorno farà, ancora una volta tremare Genoveva. Intrufolatasi in casa della Salmeron Ursula minaccerà la sua ex alleata e le rivelerà di sapere dove si trova Cristobal. La Dicenta si mostrerà convinta di avere in pugno Genoveva e le concederà 24 ore di tempo per riabilitare il suo nome nel quartiere.

Ma la dark lady di Acacias non sarà affatto intimidita dalle minacce della donna ed utilizzerà il giorno che le ha concesso per coalizzare ulteriormente le signore contro Ursula e tenderle una trappola. Quando la Dicenta si ripresenterà a casa sua Genoveva farà in modo di provocarla fino al punto di farle perdere le staffe. Ovviamente non prima di aver predisposto tutto affinché Felipe possa arrivare e coglierla in flagrante.

Genoveva non sarà però la sola a correre dei rischi. Manuela, dopo essere stata gettata giù dalle scale della Villa da Donna Begoña verrà dichiarata in serio pericolo di vita dal dottor Clemente. Quando Marta si accorgerà che la donna è ancora viva infatti chiamerà il medico, ma la prognosi non sarà certo confortante: Manuela potrebbe non risvegliarsi mai più.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la gelosia di Cinta

Felicia riuscirà a convincere Emilio a svolgere qualche piccola indagine su Camino. La donna vorrà infatti essere sicura che la figlia sia effettivamente interessata alle lezioni di disegno di Maite, dopo che la nuova arrivata avrà fatto parlare di sé tutto il quartiere per il suo strano modo di vestire e la sua esuberanza. Le due ragazze passeranno molto tempo insieme e questo non farà affatto piacere a Felicia. Ma l’interesse di Emilio per Maite e Camino verrà frainteso da Cinta, che non esiterà a mostrarsi gelosa della nuova arrivata.

E mentre Cinta avvertirà una fitta di gelosia temendo che Emilio inizi ad interessarsi a Maite, sua madre Bellita proverà un pizzico di invidia per i successi artistici del marito. L’esibizione di Josè sul palcoscenico riscuoterà molti consensi e le critiche sui giornali non si faranno attendere. Quando la gente inizierà a fermarli per strada per congratularsi con lui Bellita inizierà a mostrarsi indispettita.

Oltre al difficile rapporto con Camino Felicia si troverà anche a dover gestire i rapporti tesi tra Marcelina e Lolita. Invano tenterà di convincere quest’ultima che sarebbe molto più producente far ragionare Marcelina piuttosto che portare avanti quella assurda guerra commerciale.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

