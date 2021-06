Le anticipazioni di Una Vita dal 19 al 25 giugno 2021 ci preannunciano che Cinta scoprirà che Julio, il forestiero arrivato da poco ad Acacias, è figlio di Josè. A rivelarglielo sarà Emilio. Inutile dire che la giovane si precipiterà a conoscere suo fratello. Vediamo tutto quello che succederà prossimamente nella telenovelas spagnola in onda su Canale 5 ogni pomeriggio.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 giugno 2021

Tra Cinta e Julio sembrerà nascere subito un’intesa. Più tardi sarà Josè a chiedere a Cinta di tenere occupata la madre mentre lui porterà Julio a fare un giro in città. Quando Bellita cercherà di scoprire cosa si stia tramando alle sue spalle Cinta si dimostrerà propensa ad aiutare Josè a mantenere il suo segreto.

Intanto Ildefonso e Camino avranno un intenso scambio di opinioni, al termine del quale il ragazzo deciderà di interrompere la sua relazione. La notizia non verrà presa affatto bene da Felicia, che riterrà Maite responsabile accusandola di aver soggiogato sua figlia. Quando Felicia scoprirà poi attraverso Liberto che Camino ha una relazione con l’artista si infurierà e picchierà la figlia. La tensione in casa Pasamar sarà alle stelle e Felicia chiederà a Emilio di sorvegliare la sorella, complicando ancor più la situazione. Ma Camino non sarà disposta a rinunciare all’amore di Maite e lo dirà chiaramente a sua madre. Tra le due scoppierà una lite perché la ragazza vorrebbe poter gridare al mondo il suo amore.

Felipe vorrebbe leggere la lettera speditagli da Ursula prima di essere uccisa, ma poi finirà per lasciarsi convincere da Genoveva a strapparla. Ma il comportamento della Salmeron finirà per insospettire l’avvocato, che sempre più convinto che Genoveva nasconda qualcosa inizierà ad avere dei ripensamenti sulle nozze. L’alvarez-Hermoso si confiderà con l’amico Ramon, parlandogli dei suoi sospetti su Genoveva.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: l’ultimo desiderio di Andrade

Ormai in punto di morte Andrade esprimerà un ultimo desiderio: poter parlare con Marcia. Santiago si opporrà categoricamente, ma nonostante le resistenze dell’uomo Marcia deciderà di incontrarlo. Cos’avrà di dirle di così importante? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.