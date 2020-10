Le anticipazioni di Una Vita dal 17 al 23 ottobre 2020 ci svelano che l’intrusione dello sconosciuto a casa di Genoveva ed Alfredo avrà esiti davvero catastrofici. Dopo che, durante la colluttazione tra il Byron e l’uomo misterioso armato è partito un colpo di pistola infatti, Alfredo cadrà esanime sul pavimento.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 17 al 23 ottobre 2020

Dopo questo tragico episodio un’altra brutta sorpresa attende Genoveva: Felipe getta la maschera e le grida di non provare assolutamente niente per lei. Non solo l’avvocato non l’ha mai amata, ma l’ha sempre considerata un essere spregevole. Le parole di Felipe distruggono Genoveva, che non esita a giurare ad Ursula di vendicarsi dell’uomo che l’ha lasciata. Intanto Susana inizia a sospettare che tra l’avvocato e Marcia vi sia del tenero e confida i suoi sospetti al nipote, il quale non esita a recarsi dal diretto interessato per chiedere conferma.

Intanto ad Acacias cresce la tensione per l’improvvisa scomparsa di Liberto. Dopo aver assistito alla partenza di Rosina l’uomo è caduto in una profonda depressione e sapere che si è diretto verso il fiume non fa che aumentare l’ansia nei suoi amici. Liberto ha deciso di dirigersi la perché è proprio su quelle sponde che lui e Rosina si sono scambiati il loro primo bacio e mentre si avvicina alla riva in lui si fa strada il pensiero di farla finita.

Ramon, impegnato con gli altri nelle ricerche di Liberto, annuncia ai suoi compaesani di aver trovato la giacca dell’uomo vicino al fiume e questo crea ancora più ansia per le sorti del giovane. Mentre tutti sono ormai convinti che Liberto si sia suicidato però lui sopraggiunge tenendo per mano Rosina e, tra la gioia di tutti, annuncia di essere tornato insieme alla donna che ama.

Liberto, felice per aver ritrovato l’amore della donna che occupa il suo cuore, prova a consigliare Felipe di non tenere il suo amore nell’ombra ma di viverlo alla luce del sole, in barba alle maldicenze della gente.

Spoiler Una Vita: Cinta scopre il segreto di Camino

Cinta scopre tutta la verità sul passato di Camino e decide di rinunciare al suo amore per proteggere Emilio. Il giovane intanto fornisce una versione edulcolorata ad Antonito della vicenda di Valdeza ed il giovane Palacios sembra aver trovato un modo per costringere Angelines ad annullare il suo fidanzamento con Emilio.

Intanto i Dominguez pianificano un’esibizione di Cinta alla festa del Santo Patrono, per cercare di tirarle su il morale.

