Le anticipazioni di Una Vita dal 16 al 22 gennaio 2021 ci preannunciano che assisteremo alla guarigione di Marcia, che lasciato definitivamente l’ospedale si trasferisce a casa di Felipe. L’ex domestica e l’avvocato annunciano le loro nozze imminenti.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 16 al 22 gennaio 2021

Molto scompiglio arriverà dal film che Carchano vuol realizzare con Bellita. Quando le scene di prova sono finalmente pronte la donna invita i vicini a casa sua per vederle con loro, ma appena si vede sullo schermo rimane visibilmente delusa. A complicare ancor più le cose c’è Jacinto che continua ad insinuare in Emilio il timore che la sua Cinta possa innamorarsi di un attore. A risolvere la questione potrebbe arrivare la decisione di Bellita, che dopo la delusione iniziale per come si è vista sullo schermo, comunica a Carchano di non voler più girare il film. La reazione di Carchano non è certo delle migliori, ed anzi si dice pronto a non voler dare più neppure a Cinta e Camino la possibilità di intraprendere una carriera nel mondo del cinema.

Ma Emilio non è il solo a mostrarsi geloso: anche Susana si mostrerà gelosa di Armando e Felicia, dopo aver fatto di tutto per evitare il giovane. Poco dopo però, complici le provocazioni di Rosina, la ragazza decide di rovinare l’appuntamento tra i due ed imporre loro la propria presenza.

Intanto ad Acacias si avvicina sempre più il giorno delle nozze tra Felipe e Marcia e i due devono iniziare a pensare all’organizzazione. L’avvocato chiede a Ramon e Casilda di essere i suoi testimoni alle nozze con Marcia. Intanto amici e parenti iniziano a pensare al regalo da fare agli sposi. Genoveva si offre di occuparsi del regalo di nozze da parte di tutti, riconquistando così sempre più fiducia tra le signore del quartiere. Ma neppure la Salmeron riesce a vivere un’esistenza serena tra le mura domestiche. A rendere l’atmosfera sempre più tesa ci pensa Ursula che si rifiuta di lasciare quella che ritiene la sua casa e minaccia la sua padrona di rivelare informazioni compromettenti sul suo passato.

Dopo vari tentativi Bellita e Josè riescono a convincere Carchano a lasciare che Cinta e Camino recitino nella pellicola, ma non solo: ad una delle due spetterà anche un ruolo da protagonista recitando nella parte della cantante.

Spoiler Una Vita soap: tensione al matrimonio tra Felipe e Marcia

Dopo i lunghi preparativi finalmente giunge il giorno tanto atteso e Marcia e Felipe sono ormai pronti per avviarsi verso l’altare. Improvvisamente però l’arrivo di un uomo misterioso interrompe la cerimonia e rischia di far saltare il matrimonio all’ultimo minuto. Di chi si tratterà mai? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

