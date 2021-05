Le anticipazioni di Una Vita dal 15 al 21 maggio 2021 ci preannunciano che assisteremo alla morte di Ursula. L’ex domestica però prima di morire sarà riuscita a fare importanti rivelazioni a Felipe. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 15 al 21 maggio 2021

Il piano di Genoveva per liberarsi di Ursula sarà sul punto di realizzarsi. La dark lady convocherà infatti Santiago per rivelargli il luogo in cui quest’ultimo dovrà uccidere l’ex istitutrice. Il giovane apparirà sospettoso e temerà di finire in una trappola.

Mentre Genoveva porterà avanti i suoi piani però, anche Ursula apparirà determinata a voler togliere di mezzo la sua ex alleata e chiederà al sacerdote di confessarla. Più tardi la Dicenta si recherà da Felipe e gli confiderà che Santiago è in realtà un impostore e che la Salmeron è in combutta con Andrade.

Ursula e Genoveva si incontreranno poi al crocevia, dove si erano date appuntamento ciascuna ignara delle intenzioni dell’altra. Mentre la Dicenta si scaglierà contro Genoveva per pugnalarla Santiago sparerà da dietro i cespugli contro di lei uccidendola.

Dopo averla uccisa Santiago discuterà con Genoveva. I due avevano pattuito un pagamento in contanti mentre la Salmeron darà a Santiago un assegno. Il diverbio porterà via del tempo e impedirà ad entrambi di sbarazzarsi del cadavere, che verrà invece ritrovato e identificato. Mendez inizierà così a fare indagini e quando informerà del ritrovamento Felipe e Genoveva quest’ultima si mostrerà sconvolta. In realtà la notizia della morte di Ursula sconvolgerà tutti gli abitanti di Acacias e il commissario inizierà a fare indagini nel quartiere.

L’inaugurazione della galleria si avvicinerà e Liberto inizierà a temere che i quadri di Maite possano destare scalpore, ma non si pentirà dell’accordo fatto con la pittrice. L’uomo temerà che siano davvero troppo scandalosi per poter essere venduti in Spagna. Intanto Camino si presenterà a casa dell’artista con una valigia in mano, dicendosi pronta a partire con lei.

Maite, nel vedere che la giovane è disposta a lasciarsi tutto alle spalle pur di poterla seguire a Parigi, deciderà di restare ad Acacias a condizione che tra loro rimanga solo una splendida amicizia. Camino insisterà per poter fare l’amore con lei almeno un’ultima volta. Poco dopo la figlia di Felicia conoscerà il suo nuovo pretendente. Si tratterà di Ildefonso e tra i due sembrerà esserci un gran feeling.

Rosina e Liberto daranno a Casilda il permesso per andare in vacanza. Servante sarà sempre più convinto a voler cambiare nome e trovarne uno molto più signorile.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la ripresa di Bellita

Quando ormai le condizioni di salute di Bellita inizieranno a far temere il peggio la donna inizierà a riprendersi e ricomincerà a mangiare. I suoi miglioramenti saranno costanti e in pochi giorni la donna si troverà a chiedersi i motivi per cui la sua amica Margarita non sia ancora andata a trovarla.

Temendo una ricaduta della moglie Josè chiederà a tutti di non spiegarle ancora cosa è accaduto e i tentativi fatti proprio da Margarita di avvelenarla.

Sarà davvero fuori pericolo l’attrice? E come reagirà alla notizia che la sua migliore amica ha cercato di ucciderla? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.