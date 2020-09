Le anticipazioni di Una Vita dal 13 al 19 settembre 2020 ci svelano che i sentimenti di Cinta avranno la meglio e la ragazza finirà per confessare a Rafael i motivi che le impediscono di gioire alla vigilia della partenza per la tournée: il suo cuore appartiene ad Emilio. Rafael accetterà di mantenere il segreto, ma qualcosa insospettisce Bellita che, aiutata da Felicia farà di tutto per sabotare la relazione tra Cinta ed Emilio.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 13 al 19 settembre 2020

Rosina comprende i motivi per cui Liberto ha deciso di vendere quei libri antichi a cui teneva davvero molto.

Intanto nel quartiere si viene a sapere che Genoveva è sempre stata complice del marito Alfredo: è proprio l’uomo a rivelarlo a Lolita che non esita ad affrontarla in un confronto molto duro. La accusa pubblicamente di aver sempre mentito a tutti gli abitanti del quartiere solo per portare avanti gli interessi suoi e del marito Alfredo.

Felipe, per cercare di risollevare il morale della Salmeron, che appare a terra dopo le accuse di Lolita, la invita all’evento organizzato all’Ambasciata brasiliana.

Durante l’udienza preliminare Genoveva si contraddice nel rilasciare la sua testimonianza, fattore che sembra far volgere il verdetto finale a favore di Liberto. Ma Alfredo Byron riesce, con incredibile maestria, a ribaltare di nuovo tutto in suo favore.

Spoiler Una Vita: il misterioso ladro dai capelli rossi

Una misteriosa figura si aggira tra le strade di Acacias 38: si tratta di un individuo dai capelli rossi che viene avvistato da Camino. L’uomo non può fare a meno di notare che il misterioso ladro sta inseguendo Cesareo armato di un coltello. Per questo decide che avvertire il guardiano del pericolo che sta correndo sia la cosa migliore da fare.

Cos'altro arriverà a turbare gli abitanti di Acacias 38?