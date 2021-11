Le anticipazioni di Una Vita dal 13 al 19 novembre 2021 ci preannunciano che scopriremo che Bellita è stata ingannata. Il liquido che un sedicente medico ha fatto passare per tonico in effetti non è una medicina. Nessuno però sa come fare a rintracciare il truffatore. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 13 al 19 novembre 2021

Proseguono i guai alla voce per l’artista, che non trova alcun giovamento dal “medicinale” che le è stato venduto dal dottor Puerta promettendole risultati estasianti. In realtà non si tratta affatto di un tonico e l’artista finisce per perdere la voce. Dominguez, dopo aver scoperto che la moglie è stata truffata, si mette alla ricerca dell’uomo che le ha venduto la pozione, ma questo sembra essere sparito nel nulla. Poco dopo però il dottore viene visto da Alodia in compagnia di un individuo losco e la donna corre ad informare Josè.

Felipe viene intanto dimesso dall’ospedale e Genoveva riesce a convincerlo a trascorrere la degenza in una stazione termale. Per il momento la paura che l’avvocato, ritrovandosi tra le mura domestiche, possa ricordare tutto è rimandato. Ma la Salmeron deve occuparsi anche di un altro avvocato, e stavolta non è certo con amorevole cura che intende farlo. Dopo aver rassicurato Laura rivelandole che sua sorella Lorenza è al sicuro, Genoveva organizza una cenetta romantica con Velasco. Con l’aiuto di Laura però avvelena lo champagne. Ma Velasco non ci casca e chiede alla dark lady di bere dal bicchiere.

Casilda, Alodia e le altre domestiche donano a Jacinto tutti i loro risparmi. Marcelina ringrazia tutti gli amici della soffitta per la colletta.

Anticipazioni italiane Una Vita: la promessa di Maite a Camino

Maite si presenta alla porta di Camino e le promette che nessuno potrà mai più separarle. Dopo la morte del Cortes, che lo ricordiamo si è suicidato, la Pasamar era infatti caduta in una profonda depressione. Solo l’arrivo inaspettato della sua amata sembra riuscire a consolarla e tra le sue braccia scompare tutta la sua tristezza.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: i progetti di Roberto e Sabina

Sabina e Roberto Olmedo, da poco approdati a Calle Acacias e proprietari del Nuovo Secolo XX, iniziano a parlare di un progetto che prevede l’abbattimento di una parete della cantina del ristorante, Ben presto però scopriremo che non si tratta di un semplice lavoro di ristrutturazione ma che i due hanno in mente un piano diabolico. Cosa accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.