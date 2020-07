Le anticipazioni di Una Vita dal 11 al 17 luglio 2020 ci svelano che presto assisteremo a nuovi guai per la famiglia Palacios. Antonito infatti riceve una lettera dal Ministero della Guerra con la quale viene informato che i figli di alcune famiglie benestanti spagnole hanno l’obbligo di prestare servizio militare.

A scongiurare il pericolo di una sua partenza sembra essere Ramon, che propone l figlio di appellarsi ad un articolo di legge per evitargli di arruolarsi. Per aiutarlo Ramon deve fingersi invalido. Il Palacios senior, dopo aver scritto una lettera d’amore e regalato un ciondolo a Carmen, si presta alla messinscena per cercare di far esonerare il figlio dal servizio militare.

Nella lunga lettera Ramon chiede a Carmen di pazientare ancora un po’: la loro relazione verrà ufficializzata in famiglia non appena avranno risolto il problema di Antonito.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 11 al 17 luglio 2020

Ursula vaga per il quartiere, disperata, e finisce per trascorrere la notte all’addiaccio. Cesáreo la vede e lo dice a Fabiana e ad Agustina, che cercano di aiutarla.

Cinta incontra di nascosto Victoriano e lo assume come suo agente. Emilio, contrariato, la tiene d’occhio. Mentre Emilio, contrariato, tiene d’occhio Cinta, Felicia non perde di vista Victoriano e sospettando che si tratti di uno spacciatore di banconote false, invit Emilio a prestare molta attenzione.

Intanto il nuovo agente di Cinta le propone di recarsi insieme dal proprietario di un teatro fuori città per concordare un’esibizione e lei accetta.

Spoiler Una Vita: Ursula viene sorpresa in casa di Genoveva

Ursula rifiuta l’aiuto di Agustina e Fabiana e, dopo aver sottrattoa Jacinto la chiave di casa Alday, si reca di nascosto nell’abitazione d Samuel e Genoveva. Viene però sorpresa dalla donna che la fa cacciare in malo modo. A questo punto non le rimane che ammettere alle domestiche di aver mentito e di non aver affatto trovato un impiego.

Servante convince Jacinto a sottrarre il taccuino di uno scienziato, ma invece di formule il libretto contiene disegni sconci.

Le nostre news sulla soap spagnola terminano qui per il momento. Vi aspettiamo la settimana prossima, quando nuove anticipazioni di Una Vita ci sveleranno nuovi intrighi tra le vie di Acacias 38. Nel frattempo potrete rivedere qui le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5.