Le anticipazioni di Una Vita dal 10 al 16 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo ad un cambiamento di strategia da parte di Genoveva nei confronti del marito Alfredo. I tentativi di mostrarsi pentita nel chiedergli perdono per averlo tradito però non traggono in inganno Ursula, che non tarda ad accorgersi che il pentimento della donna non è affatto sincero. Ben presto Ursula affronta Genoveva per chiederle spiegazioni del suo comportamento.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 10 al 16 ottobre 2020

Felipe si riavvicina a Marcia e la bacia, ma la domestica gli confessa di essere gelosa di Genoveva, ma lui la rassicura dicendole che non ha assolutamente niente di cui preoccuparsi. Anche quando la moglie di Alfredo cerca di incontrare Felipe in privato lui fa di tutto per evitarla. Quando poi Alfredo chiede a Genoveva dove sia stata lei gli mentirà dicendogli di aver incontrato un vecchio amico, Elode.

Intanto i piani del Byron sembrano finalmente volgere al meglio: Ursula gli comunica che Ramon ed i vicini hanno finalmente deciso di investire nelle assicurazioni. Ovviamente la donna si guarda bene dal rivelargli la provenienza del denaro.

Se la madre di Emilio aveva sperato di veder scoccare la scintilla tra il figlio ed Angelines dovrà ricredersi: lui, spinto dalla madre, inizia a passeggiare spesso con la ragazza ma appare fin da subito evidente che tra i due non vi è la minima intesa.

Dopo la partenza di Rosina Liberto appare sempre più affranto, facendo preoccupare sempre più la povera Susana che non esita a chiedere aiuto ai Palacios ed a Casilda per cercare di confortarlo un po’. Proprio Casilda scopre che Liberto beve di nascosto e non esita ad informare Susana, che le chiede aiuto per poterlo sorvegliare meglio.

Cinta inizia la sua nuova avventura alla scuola di canto lirico, dove sua madre l’ha iscritta.

Spoiler Una Vita: incidente a casa di Alfredo

Un personaggio misterioso si introduce in casa Byron armato e punta la sua pistola contro Alfredo. Ne segue una colluttazione durante la quale viene sparato un colpo.

Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. Per sapere gli esiti di quel colpo partito durante la colluttazione tra i due dovremmo attendere ancora una settimana, quando grazie agli spoiler spagnoli saremmo in grado di fornirvi nuove news Una Vita. Intanto qui potete seguire le repliche streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.