Le anticipazioni di Una Vita dal 10 al 16 luglio 2021 ci preannunciano che non mancheranno i momenti di tensione ad Acacias. Riflettori ancora puntati su Maite e sul diverbio che si accende tra Armando e Felicia quando l’ex diplomatico fa capire alla donna di sospettare che sia stata proprio lei a denunciare la nipote.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 10 al 16 luglio 2021

Liberto riferisce a Maite la proposta di Armando, ovvero convincere Camino a sposare Ildefonso in cambio della sua libertà. L’artista parigine reagisce con disgusto a questa richiesta.

Susana scopre per ca-so che la nipote di Armando è in carcere. L’ex diplomatico fa capire a Felicia che so-spetta sia stata lei a denunciare Maite; i due hanno un acceso diverbio. Cinta vorrebbe dire ai suoi genitori che vuole sposarsi.

Genoveva e Santiago hanno una violenta discussione e l’uomo le punta un coltello alla gola. salvare la dark lady arriva Laura. Subito dopo lui decide di lasciare Acacias, ma prima di farlo si reca da Cesareo e gli chiede di restituire a Marcia la medaglietta a cui tiene tantissimo. L’ex domestica brasiliana racconta a Felipe quello che Andrade le ha rivelato in punto di morte. Subito dopo lei e l’avvocato vengono sorpresi da Genoveva abbracciati in un vicolo.

Ma la Salmeron ha altro di cui preoccuparsi, visto che il commissario Mendez si mostra convinto che lei sia coinvolta nell’omicidio di Ursula e racconta all’Alvarez Hermoso che è stata proprio lei a far arrivare Santiago ad Acacias.

Ramon accetta che Moncho sia battezzato con l’acqua della Sorgente del Montone Blu e parte con il figlio Antonito per andare a prenderla. Il bambino continua a piangere ininterrottamente e niente sembra riuscire a calmarlo.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: i sospetti di Bellita

Bellita inizia a sospettare sui gusti sessuali del marito e confida alla figlia Cinta i suoi dubbi su Josè. Ma la ragazza ha altro per la testa. Dopo aver ricevuto una proposta per esibirsi in Argentina lei e Emilio decidono di sposarsi e partire insieme per la tournée.

I sospetti di Bellita saranno fondati? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno.

