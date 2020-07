Le anticipazioni di Una Vita dal 1 al 7 agosto 2020 ci svelano che in questo inizio mese avremmo modo di assistere a molti litigi ed incomprensioni che animeranno gli animi nel quartiere di Acacias. Tra i personaggi coinvolti vi sarà Servante, che sembra rifiutarsi di rivolgere la parola a Marcelina, Casilda e Jacinto perché offeso dalle loro accuse che lo vorrebbero responsabile di quanto accaduto a Marcelina a causa dell’allergia. Solo a seguito di un rimprovero di Cesareo che lo accusa di abusare dell‘aiuto di Marcelina, il proprietario della pensione sembra recuperare la voce per poter rispondere a tono.

Neppure i buoni propositi che hanno spinto Ramon ad organizzare una merenda nel quartiere, per aiutare Carmen ad integrarsi, sembrano dare i frutti sperati: la domestica infatti lo accusa di volerla trasformare in una copia di Trini.

Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 1 al 7 agosto 2020

Dopo il fallimento con Carmen, Ramon si trova a fare i conti anche con un pasticcio causato dal pagliaccio regalato a Milagros: cercando di rimediare finisce invece per peggiorare le cose. Mentre l’armonia sembra essere ormai lontana da Acacias, Genoveva ed Alfredo sono sempre più impegnati a mettere in atto i loro piani per manipolare gli abitanti e convincerli ad investire nella Banca Americana.

Dopo che Genoveva ha deciso di pagare Marlene per farsi consegnare i negativi delle foto che ritraggono Alfredo in atteggiamenti equivoci con il fratello di quest’ultima, i coniugi Bryce manipolano Rosina e Liberto in modo subdolo, per portarli ad investire i loro risparmi. Ramon e Felipe sono tutt’altro che convinti dalle prospettive di guadagno illustrate da Genoveva ed Alfredo.

Dopo lunghe giornate di dissapori sembra tornare l’armonia tra Carmen e Ramon, complici i consigli che la donna gli ha fornito per aiutarlo a conquistare la simpatia di Milagros. Proprio quest’ultima è protagonista di una vicenda che tiene in ansia tutti gli abitanti di Acacias. Dopo essere improvvisamente scomparsa la piccola riappare al fianco di Genoveva che afferma di averla semplicemente condotta a comprare un gelato.

Questo espediente in realtà da modo ad Alfredo di sostituire la relazione sulla Banca Americana con una falsificata e molto più favorevole, perfetta per convincere gli abitanti di Acacias che ancora si mostrano scettici e poco disponibili ad investire.

Spoiler Una Vita, Agosto 2020: Marcelina sta male

All’ansia per la scomparsa della piccola Milagros si aggiunge quella per le condizioni di salute di Marcelina, che viene portata in ospedale d’urgenza ancora viva ma in gravissime condizioni. Grazie ad un flashback avremo modo di scoprire che in realtà Genoveva ed Ursula sono in combutta, e mentre la prima ha pagato i medici per falsificare la diagnosi, Ursula ha somministrato all’inconsapevole Marcelina bevande contenenti sostanze debilitanti.