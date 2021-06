Le anticipazioni di Una Vita dal 5 al 11 giugno 2021 ci preannunciano che assisteremo ai continui battibecchi tra Jacinto e Servante, con il primo sempre più convinto di aver deluso i suoi avi. L’uomo è sempre più convinto che, se nello stemma di famiglia è raffigurata una capra, forse avrebbe dovuto fare il pastore di capre, e non di pecore. La discussione finirà per esasperare Marcelina.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 5 al 11 giugno 2021

Quando Jacinto riceverà dall’Archivio di Stato una stampa dello stemma di famiglia dei Gallo la questione potrebbe risolversi. L’uomo però si accorgerà che in realtà è un gallo glabro a due teste e resterà deluso.

Rosina e Liberto faranno finalmente la pace, anche se la donna continuerà a chiedere al marito i motivi del suo turbamento. Liberto le dirà di avere solo qualche ripensamento sulla galleria, mentre invece sarà la scena shock a cui ha assistito la causa del suo strano comportamento. Chiederà consiglio su come comportarsi a Ramon, senza fare il nome delle due donne, e finirà per stupirsi nel notare che l’altro si mostrerà molto più aperto di vedute di quanto avesse immaginato.

Emilio e Antonito inizieranno ad avere qualche dubbio sulle reali intenzioni di Julio. Genoveva ritirerà l’ordine di uccidere Santiago e mostrerà all’uomo la lettera che le ha scritto Ursula.

Quando Ildefonso parlerà della guerra a Camino, la giovane resterà colpita dalla sua sensibilità. Ma questo non basterà a far scoccare la scintilla nella giovane, che parlando con la madre le confesserà di non essere innamorata del ragazzo e di non volerlo vedere mai più. Felicia però non si mostrerà affatto d’accordo con la decisione della figlia.

Arantxa, stanca dei continui sgarbi ricevuti dalla famiglia Dominguez, deciderà di accettare l’eredità ricevuta dalla zia e tornerà nei Paesi Baschi. Cinta, Josè e Bellita le confesseranno di averla trattata male solo per convincerla a partire.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Marcia è libera

Dopo aver ascoltato la deposizione di Gutierrez il commissario Mendez deciderà di scagionare Marcia. L’uomo si convincerà infatti dell’innocenza della donna e della sua estraneità nell’omicidio di Ursula.

Su chi si concentreranno le indagini? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

