Nuovo appuntamento settimanale con le anticipazioni di Una Vita dal 26 al 31 agosto. Il mese si concluderà con il botto, ossia con l’internamento di Ursula Dicenta. Per la dark lady giungerà il momento della resa dei conti per via di tutte le sue malefatte. Tutto comincerà con l’arrivo di suo padre, Ivan. L’uomo non esiterà a rimproverare a sua figlia e la prenderà addirittura a schiaffi.

Anticipazioni Una Vita, trame 26-31 agosto 2019

Silvia Reyes si trasferirà a casa Valverde e riuscirà a convincere Arturo a svelare la verità sulle sue condizioni di salute agli amici. Quando quest’ultimi apprenderanno che il colonnello Valverde rischia di perdere completamente la vista, lo supporteranno standoli vicino. Trini, Liberto e Rosina si recheranno a casa di Arturo per confortarlo.

Successivamente, il padre di Elvira, si sottoporrà all’intervento ma si risveglierà completamente cieco. La notizia sconvolgerà il colonnello, ma per fortunata a consolarlo e a spronarlo ci penserà la sua dolce Silvia.

Una Vita, Ursula schiaffeggiata dal padre e rinchiusa in manicomio

Durante la settimana, in Una Vita, ne vedremo di cotte e crude. Pena, dopo essersi costituito e aver scagionato Flora, se la passerà piuttosto male dietro le sbarre. La Cervera non perderà un solo minuto e chiederà aiuto a Felipe convincendolo ad assumere la difesa di El Pena. Quest’ultimo restituirà la pasticceria a Flora e Inigo i quali si appresteranno a riaprire il locale.

Nel frattempo, Samuel farà giungere ad Acacias il padre di Ursula. L’uomo metterà a tacere la dark lady e la prenderà schiaffi dicendole di provare vergogna nei suoi confronti. Successivamente il genitore di Ursula ordinerà che sua figlia venga immediatamente rinchiusa in manicomio.

Prima di essere internata, la cattiva Dicenta saluterà il piccolo Moises. Blanca proverà intenso dispiacere nei confronti della madre. Dopodiché vedremo Ursula venir trascinata in manicomio sotto lo sguardo interdetto degli abitanti di Acacias 38.