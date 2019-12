Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la soap opera sarà trasmessa nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 dicembre con dei cambiamenti. Nel dettaglio, la soap andrà in onda dalle ore 13.40 alle 14.10. Tuttavia nei giorni di Natale e Santo Stefano i protagonisti di Acacias 38 non terranno compagnia i loro fan. Nel dettaglio, il 25 dicembre sarà trasmesso il concerto di Natale in Vaticano mentre il 26 andrà in onda un film drammatico con Keanu Reeves e Sandra Bullock, ‘La casa sul lago del tempo’. Assisteremo ad una proposta di matrimonio e ad un improvviso e preoccupante malore.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 29 dicembre

Telmo verrà a sapere da Ursula che Lucia non è rientrata ad Acacias dopo la partenza con Samuel. Questa notizia imbufalirà l’affascinante prete. Anche Celia resterà delusa dal comportamento di sua cugina. Nonostante ciò, Celia e Lolita cercheranno di tenere Felipe all’oscuro di tutto, ma quando l’avvocato verrà a sapere che la Alvarado è rimasta un’intera notte fuori in compagnia dell’Alday, si arrabbierà con entrambe le donne.

Samuel, durante un rinfresco, chiederà pubblicamente la mano di Lucia. Quest’ultima non avrà modo rispondere in quanto Celia si sentirà improvvisamente molto male e perderà i sensi.

Spoiler Una Vita: il ritorno di Marcelina ad Acacias 38

Le condizioni di salute della moglie di Felipe finiranno per preoccupare seriamente un po’ tutti. Samuel approfitterà di questo malore per impedire a Lucia di far visita a sua cugina. Lolita, preoccupata, penserà di posticipare le sue nozze con Antonito, ma Celia riuscirà a convincerla a non fermare i preparativi.

Durante la settimana, in Una Vita assisteremo al ritorno di Marcelina. Quest’ultima, nelle prossime puntate della soap opera iberica causerà molto disturbo a Casilda. La domestica continuerà a nutrire un sentimento per Jacinto e sarà proprio per tale ragione che farà ritorno ad Acacias 38. Ma resterà molto amareggiata quando apprenderà che l’uomo che ama se ne è andato.