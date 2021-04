Le anticipazioni di Una Vita dal 17 al 23 aprile 2021 ci preannunciano che assisteremo all’omicidio del falso Santiago. Genoveva apprende la notizia dal giornale che trova sulla sua scrivania e non ha dubbi sul fatto che sia stata Ursula a ucciderlo, lasciando poi il giornale in bella mostra per darle un avvertimento.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 17 al 23 aprile 2021

Il commissario Mendez indaga sulla morte dell’uomo e interroga Marcia sui motivi del litigio avvenuto pochi giorni prima tra la vittima e Felipe. L’avvocato, chiamato in tribunale a deporre, viene investito da un auto e ricoverato in ospedale. Quando si risveglia le sue condizioni non vengono ritenute particolarmente gravi, ma Felipe viene comunque trattenuto in osservazione. Ad assisterlo c’è Genoveva.

Mentre Margarita continua ad insinuare sempre più dubbi in Bellita riguardo alla fedeltà del marito, Josè viene contattato da Edgar, un produttore e regista americano che gli offre una parte. A contribuire ad aumentare i dubbi di Bellita è Arantxa, che mandata dalla sua padrona a tenere d’occhio Josè equivoca quando lo vede abbracciare Esther. Intanto le liti tra i due coniugi si fanno sempre più pressanti: lei è ormai fermamente convinta che Josè la tradisca con Esther.

Jacinto e Marcelina ripensano molto al messaggio della zia Anita, convincendosi che la donna abbia voluto rivelare loro il numero vincente della lotteria. Iniziano così a dare la caccia al biglietto fortunato. Quando poi Jacinto acquista un biglietto della lotteria Marcelina pretende che una eventuale vincita venga equamente divisa in tre parti, ma Casilda protesta.

Maite insiste con Felicia affinché la donna dia il permesso alla figlia per frequentare la scuola di Belle Arti, ma Felicia appare irremovibile. Quando Camino si riconcilia con sua madre e prova a rassicurarla sui suoi malumori la donna non si fa ingannare e si reca a parlare con Maite. La incolpa di essere lei la causa del malumore della figlia e la pittrice decide quindi di lasciare Acacias.

Il falso Santiago non è affatto morto e finisce invece dietro le sbarre. A quel punto Marcia decide di mentire e si lascia convincere a fornirgli un alibi.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Andrade riceve una strana visita

Mentre si trova in carcere Andrade riceve una strana visita. Si tratta di una dama di carità. Quando Mendez riferisce l’episodio a Genoveva e Felipe la Salmeron non ha alcun dubbio che dietro quelle vesti si nascondesse Ursula. Convinta che anche dietro l’incidente di Felipe si celi la sua ex alleata, Genoveva convoca Ursula, che si presenta vestita da suora, e le offre una forte somma di denaro a patto che lasci definitivamente Acacias. La Dicenta però rifiuta.

Cosa avrà in mente Ursula? Fino a che punto si spingerà per vendicarsi di Genoveva? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.