Le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 16 al 21 settembre si tingono di rosso sangue. Purtroppo assisteremo ad un matrimonio infausto che finirà in tragedia. Neanche il tempo di gioire per la lieta novella della gravidanza di sua figlia Elvira, Arturo morirà davanti alla sua amata Silvia.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 21 settembre

L’invenzione di Antonito riuscirà a catturare l’attenzione di un ricco impresario americano il quale offrirà una sostanziosa somma di denaro pur di brevettare il prototipo del Palacios. Tale notizia manderà al settimo cielo il Antonito, peccato però che la sua felicità durerà pochissimo. Dei ladri, infatti, irromperanno nell’abitazione dei Palacios e ruberanno il brevetto dell’invenzione per poi chiederne il riscatto!

Blasco, intanto, riuscirà a scappare dalla prigione e troverà un complice, Javier. Quest’ultimo divulgherà in giro per le vie di Acacias che il fuggiasco è morto, ma in realtà gli consegnerà delle chiavi per intrufolarsi alla cerimonia nuziale di Silvia e Arturo. Quest’ultimo constaterà che la sua vista è in netto miglioramento.

Anticipazioni Una Vita: Diego e Blanca si lasciano

Diego e Blanca litigheranno davanti alla gente e, ad un certo punto, la donna deciderà di lasciarlo. Il buon Alday lascerà l’abitazione mentre Blanca si recherà da Samuel per chiedergli, senza mezzi termini, dove ha nascosto suo figlio Moises. La figlia di Ursula gli dirà di essere disposta a tornare con lui. In questo modo, il perfido Alday permetterà alla Dicenta di prendere in braccio il bambino.

Matrimonio di sangue: Il colonnello ucciso

Durante la settimana, in Una Vita, arriverà il giorno delle nozze di Arturo e Silvia. La coppia, al settimo cielo, si recherà davanti al sacerdote ma ad un certo punto si verificherà una tragedia. Una figura misteriosa farà partire un colpo all’indirizzo di Silvia, ma il colonnello schiverà la pallottola mettendosi in mezzo.

Ed è così che assisteremo all’uscita di scena di Arturo Valverde, il padre di Elvira. Distrutta per la morte del suo amato, Silvia prometterà vendetta e sarà convinta che dietro all’omicidio si celi lo zampino di Blasco nonostante tutti lo credono defunto.