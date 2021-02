Le anticipazioni di Una Vita dal 13 al 19 febbraio 2021 ci preannunciano che avremmo una settimana ricca di avvenimenti che ci faranno trattenere il fiato. Al centro della storia troveremo, ancora una volta, Marcia che inizierà a nutrire dei dubbi sulla vera identità dell’uomo che dice di essere Santiago.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 13 al 19 febbraio 2021

Susana sarà talmente immersa nella sua relazione con Armando tanto che arriverà a sognarlo ad occhi aperti. La gioia le addolcirà il carattere, facendole anche regalare alcuni suoi abiti a Casilda. Se la relazione tra Susana e Armando sta vivendo un periodo felice, lo stesso non può dirsi certo per quella tra Santiago e Marcia.

L’uomo, che la ex governante credeva morto, è arrivato ad Acacias pochi attimi prima che lei sposasse Felipe. Il matrimonio è andato a rotoli. Marcia si è dichiarata disposta a rimanergli fedele, per impedire ripercussioni sull’Alvarez Hermoso. Nonostante ciò la donna non può ignorare il sospetto che il presunto Santiago non sia colui che afferma di essere.

A farla dubitare dell‘identità dell’uomo è una cicatrice. Il marito ne aveva una sulla schiena. Ora sembra completamente scomparsa. Inoltre lui fa fatica a ricordare molti dettagli del passato. Quando Santiago si accorge dei dubbi di Marcia cerca di giustificarsi dicendole che le torture in carcere gli hanno fatto perdere la memoria. Nel frattempo sembra fare di tutto per convincerla a rimanere insieme ad Acacias, e la notizia non fa certo piacere a Genoveva. Quando la matrona scopre quali sono i nuovi piani di Santiago va da lui per invitarlo a rispettare i loro accordi, allontanando Marcia da Felipe. Lui però la minaccia e allora la Salmeron decide di cambiare strategia.

Anche la vicenda di Bellita rischierà di provocare clamore per le strade del quartiere. Josè decide di denunciare Carchano per ingiurie e diffamazione, mentre Bellita appare sempre più preoccupata per la proiezione della pellicola. Il filmato potrebbe nuocere alla sua reputazione. Solo una felice intuizione di Emilio potrà salvare tutti: quando scopre l’esistenza del quaderno rosso di Carchano si reca insieme a Josè a cercarlo. Il fidanzato di Cinta è sicuro che quel quaderno potrebbe permettergli di incastrare il produttore. In effetti il contenuto del block notes permette a Bellita di pubblicare un articolo con cui riesce a smascherare l’imbroglio di Carchano e salvare la sua reputazione.

Le preoccupazioni non mancano neppure in casa Palacios, dove Ramon e Carmen si chiedono quali siano i motivi che hanno portato Lolita a dimostrarsi così fredda davanti al dono di una culla per il bambino. Solo più tardi il padre di Antonito scopre che la ragazza non apprezza i suoi regali perché teme che suo figlio possa crescere viziato, mentre lei vorrebbe insegnargli il vero valore del denaro.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: dov’è finita Susana?

La relazione idilliaca tra Susana ed Armando rischia di subire una improvvisa battuta d’arresto, quando lui riceve dal Re una richiesta di collaborazione per una missione in Francia. La notizia della imminente partenza del suo amato provoca in Susana una reazione che la porta a sparire improvvisamente. Rosina e Liberto, preoccupati per quella scomparsa, si rivolgono alla polizia.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.