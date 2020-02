Una storia da cantare torna in prima serata su Rai1 con una nuova imperdibile serata dedicata al grande Adriano Celentano. Questa settimana il varietà musicale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero celebra l’Elvis italiano con un parterre di ospiti di primissimo livello. Ecco tutte le anticipazioni.

Una storia da cantare celebra Celentano

Sabato 29 febbraio 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Una storia da cantare“, il varietà di successo della prima serata di Rai1 condotto da Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri. Dopo lo speciale dedicato ai grandi cantautori italiani e alla Tigre di Cremona Mina, questa volta la puntata sarà interamente dedicata ad Adriano Celentano. Una serata all’insegna della grande musica italiana con un video esclusivo inviato al programma dallo stesso Molleggiato che, interpellato sulla possibilità di partecipare in prima persona, ha deciso di esserci con un video speciale in cui rivivrà uno dei momenti più importanti della sua carriera televisiva: il mitico Fantastico 8 del 1987.

Non solo, durante la puntata speciale dedicato ad Adriano Celentano vedremo Bianca Guaccero nelle vesti di “ballerina per una notte” danzare con Raimondo Todaro, mentre Enrico Ruggeri sarà la voce narrante della storia del Molleggiato. Una carriera straordinaria che per l’occasione sarà raccontata con parole e note, ma anche aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, senza dimenticare le canzoni più belle.

Una storia da cantare, ospiti del 29 febbraio 2020

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito presso l’Auditorium Rai di Napoli per celebrare Adriano Celentano, considerato uno dei miti viventi della musica italiana. A cantare le canzoni dell’Elvis italiano ci saranno: Gigi D’Alessio, Teo Teocoli, Elio, Noemi, Marisa Laurito, Paolo Belli, Fausto Leali e Raphael Gualazzi.

E ancora ospiti della puntata anche: Rocco Papaleo, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Raimondo Todaro, Eugenio in Via Di Gioia, Eugenio Campagna e La Sierra. Come sempre durante la serata il pubblico da casa potrà commentare la puntata con l’hashtag #unastoriadacantare condividendo i propri ricordi legati all’artista e ai suoi brani.