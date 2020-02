Torna su Rai1 l’appuntamento con “Una storia da cantare 2020“, il varietà di successo condotto da Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri e dedicato alla grande musica italiana. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata in onda sabato 15 febbraio 2020 su Rai1.

Una storia da cantare stasera, 15 febbraio su Rai1

Al via da sabato 15 febbraio 2020 la nuova edizione di “Una storia da cantare“, il programma musicale che ha riscontrato un grandissimo successo di critica e pubblico con la prima edizione. Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri sono pronti a tornare in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli con quattro imperdibili puntate dedicate alla grande musica italiana.

La prima puntata, in onda sabato 15 febbraio 2020, è dedicata al Festival di Sanremo con le storie di alcuni cantautori che hanno legato la loro carriera al prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. Si tratta di Vasco Rossi con la sua “Vita spericolata”, Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore” fino al grandissimo Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo”.

Spazio anche ad Ivano Fossati, autore di brani del calibro di “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini oppure de “Le notti di maggio” cantata da Fiorella Mannoia, vincitrici del Premio della Critica. Infine tra i cantautori legati alla kermesse canora anche Sergio Endrigo che sul palcoscenico dell’Ariston ha portato brani come “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi” e Luigi Tenco con la sua “Ciao amore ciao”.

A raccontare la storia di questi grandissimi artisti la voce narrante di Enrico Ruggeri che con la complicità di Blanca Guaccero racconteranno una serie di aneddoti e curiosità sulla vita di questi grandissimi artisti. Non solo, per l’occasione ci saranno anche grandi ospiti e amici pronti ad interpretare alcuni dei brani più importanti di questi artisti.

Una storia da cantare, ospiti di sabato 15 febbraio

A raccontare la storia e la musica di Vasco Rossi, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Adriano Celentano, Sergio Endrigo e Domenico Modugno ci saranno grandissimi ospiti ed interpreti come: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi.

E ancora: Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off. Anche il pubblico da casa è chiamato a partecipare al programma condividendo con l’hashtag #unastoriadacantare i ricordi legati a questi artisti e alle loro canzoni.