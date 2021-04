Una sola madre quando va in onda, chi fa parte del cast e quale è la trama della mini serie di Rai 1 ispirata ad una storia vera? Ecco tutte le anticipazioni sul nuovo prodotto di 11 Marzo Film per la regia di Andrea Porporati. Le riprese sono iniziate a Mazara del Vallo e alcune news sono già trapelate dal set.

Una sola madre: inizio riprese e data messa in onda

Sono iniziate, in Sicilia, le riprese di Una sola madre, nuova mini serie di Rai 1 che si sta girando fra Mazara del Vallo e Marsala.

Il film tv o mini serie, probabilmente in due puntate, è dunque in piena lavorazione. Dopo i casting, aperti a fine gennaio e proseguiti nel mese di febbraio e inizio marzo, infatti, gli attori sono già approdati sul set e hanno lavorato duramente per tutto il mese di marzo.

Quando andrò in onda su Rai 1? Nonostante il Covid e le restrizioni che incidono sui tempi di lavorazione, però, gli addetti ai lavori sono sembrati piuttosto ottimisti. C’è la possibilità che Una sola madre verrà mandata in onda su Rai 1 già il prossimo autunno. Altre voci, ben più caute, invece, ne annunciano l’arrivo in tv per la primavera 2021.

La trama e il cast di Una sola madre

Di cosa parlerà Una sola madre? La mini serie è incentrata sulla vera storia dello scambio in culla di Melissa e Caterina, due bambine mazaresi. La serie va cioè ad incentrarsi su come le due famiglie abbiano affrontato una realtà davvero molto difficile, fatta di dolori e grande amarezza, ma anche di tentativi di approccio, paure, speranze e tanto amore.

La mini serie parte dunque da quanto accaduto all’Ospedale “Abele Ajello” e di come siano stati affrontati i risvolti affettivi, legali, psicologici e comportamentali delle due bambine scambiate.

Nonostante il grande dolore e i mille problemi Una sola madre andrà a raccontare però una storia a lieto fine perché Melissa Alagna e Caterina Foderà, oggi cresciute, condividono un percorso di vita familiare e professionale.

Chi farà parte del cast? In primis Anita Caprioli, che abbiamo già conosciuto sia per Immaturi che per Qualunque cosa succeda. Altra protagonista è senza ogni ombra di dubbio Donatella Finocchiaro. L’attrice ha già preso parte a L’Aquila – Grandi Speranze e Io, una giudice popolare al Maxiprocesso.

Fra gli attori maschili sono stati arruolati: Claudio Castrogiovanni e Francesco Foti.