Torna in tv con una nuova edizione il programma “Una pezza di Lundini” condotto da Valerio Lundini e con la partecipazione di Emanuela Fanelli. Il format giunto alla sua terza stagione, è una delle rivelazioni televisive degli ultimi anni. Lo stesso conduttore lo scorso anno vinse il premio come “personaggio rivelazione” dell’anno, ad assegnare il riconoscimento fu il programma Tv Talk. Andiamo ora a scoprire quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Una pezza di Lundini”.

Una pezza di Lundini torna con una nuova stagione: quando in tv

“Una pezza di Lundini” torna in tv con la prima puntata della terza stagione a partire da mercoledì 30 marzo 2022 in seconda serata alle ore 23.30 su Rai 2 (Le nuove puntate in anteprima su RaiPlay da lunedì 28 marzo). Alla conduzione come non poteva essere altrimenti Valerio Lundini con la partecipazione di Emanuela Fanelli.

Il format televisivo

“Una pezza di Lundini” è un programma televisivo trasmesso per la prima volta dal 7 settembre 2020 in seconda serata su Rai 2, con la conduzione di Valerio Lundini. La seconda edizione è iniziata il 20 aprile 2021 per concludersi il 20 luglio 2021. La terza stagione inizierà mercoledì 30 marzo 2022.

Il programma è ispirato alla corrente dell’anti-comedy. Uno show comico ideato da Giovanni Benincasa e condotto da Valerio Lundini, che veste i panni di un conduttore imbarazzato e lanciato sul palco senza preavviso con il compito di sostituire ogni volta una ipotetica produzione improvvisamente saltata a causa di problemi tecnici, mettendo quindi «una pezza» nel palinsesto di Rai2 (da qui nasce il titolo del programma).

La trasmissione consiste in una serie di gag e interviste surreali a personaggi dello spettacolo e non solo, ognuno dei quali viene introdotto da una scheda di presentazione altrettanto surreale, realizzata da Alessandro Gori.

Il cast del programma tv Una pezza di Lundini

Oltre a Valerio Lundini, tra le presenze fisse dello show ci sono: l’attrice Emanuela Fanelli che, inoltre, interpreta il ruolo di signorina buonasera in apertura di ogni puntata, l’autore Giovanni Benincasa come voce fuori campo, i VazzaNikki, (band composta da Carmelo Avanzato al basso, Flavio de Novellis alla chitarra, Gianluca Sassaroli alla batteria e Olimpio Riccardi al sassofono e dallo stesso Lundini, che spesso li accompagna alla tastiera nel corso del programma) in qualità di band ufficiale, Alessandro Gori, Stefano Rapone, il signor Roberto Torpedine, il signor Claudio Bonis, la signora Anna Pazienza e il “tenente” Carlo Silvestri definito anche il «memista».