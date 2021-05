Una notte per Diego è il match Napoli-Resto d’Italia che avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Una partita senza pubblico a causa delle restrizioni che vedrà protagonisti le star del calcio e dello spettacolo.

Lo scopo dell’evento calcistico è legato alle iniziative di Save the Children nel mondo a favore dell’educazione, della fornitura di cibo e delle cure per i bambini. Durante la partita si promuoverà l’invio di fondi da parte dei telespettatori con sms o telefonate al 45533.

Una notte per Diego: dove e quando vederla in tv

Una notte per Diego andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta dalle 21.20 su Rai 2 il prossimo 2 giugno 2021.

Il match benefico dedicato a Diego Armando Maradona, vedrà sfidarsi la Nazionale Attori contro il team di illustri tifosi del Napoli. A presentare l’evento Fabrizio Rocca affiancato dalle madrine Anna Falchi e Manuela Arcuri.

Una Notte per Diego: le stelle del calcio e della tv

Tante le stelle del calcio e della tv: Balzaretti, Barba, Calaiò, Colantuono, Di Biagio, Di Natale, Iezzo, Mauri, Renica e Stendardo.

Tra i tanti artisti anche: Maurizio Battista, Carlo Buccirosso, Luca Capuano, Ninetto Davoli, Enzo Decaro, Gabriel Garko, Gigi e Ross, Biagio Izzo, Federico Moccia, Franco Oppini, Francesco Paolantoni, Quagliarella, Beccalossi, Garrone e molti altri.

Ad arbitrare il match una quaterna tutta al femminile capitanata dall’arbitro Martina Molinaro.

Le parole degli organizzatori

«Festeggiamo i 50 anni della nazionale attori – spiega Olivio Lozzi, uno degli organizzatori – in ricordo del 1971 quando insieme a Pierpaolo Pasolini e Ninetto Davoli abbiamo costruito per la prima volta in Italia un’associazione sportiva con finalità benefiche. La Nazionale attori con i vari derby del cuore, le partite Italia-Resto del Mondo e altre iniziative ha raccolto e distribuito oltre 65 milioni di euro. La Nazionale attori continua ad andare avanti con i grandi personaggi del presente, del passato e del futuro. Personaggi che si avvicinano a noi per l’attività sportiva sempre finalizzata agli aiuti umanitari».

«Il 25 novembre 2020 – spiega l’altro organizzatore Giuseppe Angioletti – ci ha lasciato un grande simbolo sportivo di Napoli come Diego Maradona e lo stadio d Napoli è stato intitolato a lui nove giorni dopo la sua scomparsa. Oggi, dopo circa sette mesi, ci sembrava giusto ricordare in una notte di spettacolo e sport questo campione nel suo stadio. Proprio come riconoscenza calcistica di questa città».