Una notte da leoni – Opinioni e recensione del film

Una notte da leoni è un film del 2009 di genere Commedia diretto da Todd Phillips, con protagonisti Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Justin Bartha, Ken Jeong, Jeffrey Tambor, Mike Tyson. La pellicola ha una durata di circa 99 minuti. Ecco la nostra opinione e recensione.

La Trama del film Una notte da leoni

Per festeggiare l’imminente matrimonio con Tracy Garner, Doug Billings viaggia a Las Vegas in compagnia dei suoi migliori amici Phil Wenneck, Stuart “Stu” Price e Alan Garner, fratello della futura sposa.

I quattro passano la notte al prestigioso Caesars Palace, dove si rilassano nella loro suite esclusiva e bevono alcuni drink sul tetto dell’edificio. La mattina dopo Phil, Stu e Alan si risvegliano senza alcun ricordo della notte precedente.

Oltre a questo Doug sembra sparito nel nulla, il dente di Stu è nella tasca di un suo amico e la suite è in uno stato pietoso: nel bagno trovano una tigre, una gallina si aggira in salotto e un neonato spunta dall’armadio. I Nostri cercano di ricollegare quanto possa essere accaduto e pian piano scoprono alcuni dettagli.

Rintracciano la madre del bambino, una spogliarellista che Stu in stato di ebrezza ha sposato solo qualche ora prima, e scoprono che il mastodontico felino è di proprietà di Myke Tyson, dalla cui villa è stato rubato, e il pugile vuole che siano proprio i postumati a riportagliela.

Come se le cose non fossero già abbastanza complicate, Doug è tenuto in ostaggio da Leslie Chow, un criminale cinese che sostiene di essere stato derubato dai protagonisti di un’ingente vincita al casinò e che tiene lo sposo come merce di scambio.

La recensione del film Una notte da leoni

Nel nuovo millennio le commedie che hanno assunto l’aura di cult si contano sulle dita di una mano, tra riproposizioni di vecchie formule e nuovi stili lanciati da registi e produttori (su tutti l’inconfondibile marchio Judd Apatow): tra quelle che hanno conquistato il pubblico in maniera quasi universale, dando il via ad una vera e propria saga contante ad oggi tre episodi, vi è Una notte da leoni, pellicola datata 2009 diretta da Todd Phillips, che già si era fatto le ossa nel filone con titoli come Road Trip (2000) e l’adattamento per il grande schermo di Starsky & Hutch (2004).

Il regista newyorchese decide qui di premere l’acceleratore sulla strada dell’assurdo e degli eccessi, catapultando i quattro malcapitati protagonisti in una situazione estrema dopo aver trascorso una notte di bagordi: proprio nella ripresa e relativo aggiornamento di uno stile demenziale classico, l’operazione funziona e riesce a regalare risate e divertimento in serie senza il timore di scadere nel cattivo gusto o nel politicamente scorretto, con alcool e droghe quale causa scatenante della turbolenta vicenda.

I cento minuti di visione sono stati in grado di mettere d’accordo critica e spettatori, con tanto di vittoria del Golden Globe per miglior film commedia o musicale. Merito di una narrazione dal ritmo scatenato e senza freni, popolata da gustose figure secondarie e cammei d’eccellenza (su tutti quello di Mike Tyson nei panni di se stesso) e con un cast di protagonisti allora poco conosciuti al grande pubblico ma dal futuro successo come Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis (senza dimenticare l’irresistibile comprimario Ken Jeong), ognuno alla prese con personaggi che si adagiano con naturalezza sui rispettivi prototipi d’ispirazione.