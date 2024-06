L’evento musicale “UNA NESSUNA CENTOMILA IN ARENA“, svoltosi il 4 e 5 maggio 2024 nella magica cornice dell’Arena di Verona ha raccolto con il numero solidale 45580 la cifra record di 900.000 euro destinati a 21 centri antiviolenza in tutta Italia.

E’ una di quelle notizie che fa bene al cuore e fa ben sperare per il futuro di tutti noi. Il converto evento Una Nessuna Centomila In Arena del 4 e 5 maggio scorso ha raccolto con il messaggio solidale 45580, attivato dagli operatori telefonici dal 3 all’11 maggio, la cifra record di 900 mila euro. Una raccolta importante che la Fondazione Una Nessuna Centomila ha interamente devoluto a 21 centri antiviolenza in Italia.

Roberto Natale, direttore di Rai Per la Sostenibilità-ESG ha dichiarato: «anche le cifre della raccolta fondi confermano lo straordinario successo della collaborazione tra Una Nessuna Centomila e la Rai. A Verona è andata in scena una grande pagina di servizio pubblico, che ha saputo portare un messaggio di fortissimo impatto civile – grazie a Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay – a milioni di persone, molti delle quali giovani. La qualità sociale dell’offerta ha portato con sé una grande quantità di ascolti. È motivo di orgoglio per la Rai sapere che quella coinvolgente serata di musica continuerà ora a vivere nell’aiuto concreto a tanti centri antiviolenza in giro per l’Italia».

Tanta emozione anche per Fiorella Mannoia, la madrina dell’evento e della fondazione: «sin da subito ci siamo resi conto che stavamo costruendo qualcosa di grande, ma il risultato ottenuto di 900.000 euro ci rende davvero felicissimi e orgogliosi. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per la loro generosità. Avanti così!»

Fondazione Una Nessuna Centomila, le parole di Ferdinando Salzano e Giulia Minoli

Anche Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners ha commentato il risultato record di 900 mila euro raccolti: «con grande emozione e soddisfazione, esprimo il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Una Nessuna Centomila: Fiorella Mannoia, Amadeus, tutti gli artisti straordinari che hanno risposto alla chiamata e tutti i partner. Il grande risultato che è stato raggiunto grazie al pubblico presente in Arena, a chi ha seguito il concerto su Rai1, RaiPlay e Rai Radio 2 e al riscontro del numero solidale, rappresenta un segnale chiaro e potente di quanto la musica possa essere strumento fondamentale per fare qualcosa di davvero importante. E noi non ci fermeremo».

Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, ha commentato: «siamo profondamente grate e riconoscenti al pubblico, agli artisti e agli addetti ai lavori per il risultato ottenuto con i due concerti-evento all’Arena di Verona, divenuti poi una straordinaria prima serata televisiva, con ascolti eccezionali. Era la prima volta che in Italia si dava vita ad una maratona solidale così contro la violenza sulle donne, un tema certamente centrale, che merita tutta l’attenzione possibile del nostro Paese, e non solo. Una scommessa vinta dunque, e un traguardo che ci spinge a sostenere sempre meglio i Centri antiviolenza, affinché nessuna, da Nord a Sud, possa sentirsi sola in questa fondamentale battaglia per la tutela della propria persona e dei propri diritti».

Fondazione Una Nessuna Centomila, dettaglio della ripartizione dei 900.000 euro raccolti

A seguire il dettaglio della ripartizione dei 900.000 euro raccolti durante il concerto – evento Una Nessuna Centomila In Arena

ABRUZZO Centro antiviolenza Ananke – devoluti €25.000;

BASILICATA Associazione Differenza Donna – devoluti €100.000 euro;

CALABRIA Associazione Mondiversi – devoluti €100.000 euro;

CAMPANIA Cooperativa Sociale Nessuno resti solo – devoluti €50.000 euro, Cooperativa Sociale Dedalus – devoluti €25.000, Cooperativa Sociale Demetra – devoluti €25.000;

EMILIA ROMAGNA Centro Antiviolenza Linea Rosa OdV – devoluti €25.000;

LAZIO Associazione PonteDonna – devoluti €100.000, Associazione Donne in Genere Onlus – devoluti €25.000;

LIGURIA Cooperativa Sociale Onlus Il Cerchio delle Relazioni – devoluti €25.000, Associazione Telefono Donna – devoluti €25.000;

LOMBARDIA Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua – devoluti €25.000

MARCHE Centro Antiviolenza Parla con noi – devoluti €25.000

PUGLIA Associazione G. I. R. A. F. F. AH! (Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile) Onlus – devoluti €50.000

SARDEGNA Associazione Luna e Sole OdV – devoluti €50.000

SICILIA Associazione Thamaia Onlus – devoluti €100.000

TOSCANA Centro Antiviolenza – Onlus Artemisia – devoluti €25.000, Associazione Casa della donna Pisa – devoluti €25.000;

UMBRIA Associazione Terni Donne APS – devoluti €25.000

VENETO Cooperativa Sociale ISIDE – devoluti €25.000, Centro Antiviolenza Telefono Rosa – devoluti €25.000.

UNA NESSUNA CENTOMILA, gli artisti e cantanti che hanno parteciato

Ricordiamo che l’evento “UNA NESSUNA CENTOMILA” in Arena è stato trasmesso in onda su Rai1 e RaiPlay. A condurre l’evento è stato Amadeus su Rai1. Tra i cantanti ed artisti che hanno aderito alla causa ci sono stati: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie. E ancora: Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro. Infine anche: Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata dall’evento live del 2022. Si batte da allora contro la violenza sulle donne grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).