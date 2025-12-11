Ci siamo: stasera, giovedì 11 dicembre 2025, appuntamento con il concerto – evento di “Una Nessuna Centomila”, l’evento che per la prima volta arriva nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, i cantanti e le anticipazioni.

Una Nessuna Centomila, il concerto in tv su Canale 5

Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 21.20 va in onda in prima serata su Canale 5 “Una Nessuna Centomila”, lo speciale concerto che unisce musica, televisione e impegno civile. Il grande concerto, tenutosi alcuni mesi fa nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, arriva in tv per una serata che si preannuncia imperdibile. L’evento, organizzato e presentato da Fiorella Mannoia, vede alternarsi sul palcoscenico le più importanti artiste e alcuni tra i più amati artisti della scena italiana, uniti per combattere la violenza sulle donne.

Il progetto, giunto quest’anno alla terza edizione, arriva per la prima volta al Sud Italia e per la precisione a Piazza Plebiscito a Napoli per una serata di grande musica che ha un grande obiettivo: sensibilizzare e sostenere concretamente una causa diventata oramai urgente per tutti. Una serata di impegno, ma anche di spettacolo con performance emozionanti e duetti inediti, con una line-up pensata per dare ancora più forza al messaggio. Una, nessuna, centomila: un coro unico per cambiare le cose.

Una Nessuna Centomila, cantanti ospiti del concerto di Napoli

Ma passiamo agli ospiti e cantanti di Una Nessuna Centomila 2025, il concerto di Napoli. Sul palcosnisco, infatti, si alterneranno Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia. E ancora: Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain. Da segnalare anche la presenza di Anna Foglietta, Veronica Gentili e la partecipazione di Amadeus chiamato a condividere con Fiorella Mannoia la conduzione della serata.

L’obiettivo di Una Nessuna Centomila è chiaro: dire basta ai femminicidi, sostenere i centri antiviolenza e contribuire alla presa di coscienza collettiva su un tema che riguarda la società intera. Un impegno che non si esaurisce sul palco: grazie alla generosità del pubblico presente a Napoli e al supporto dei partner, sono già stati raccolti 700.000 euro, destinati a 14 centri antiviolenza italiani, selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.

Il concerto è organizzato e prodotto da Friends & Partners, con la regia di Luigi Antonini.