Nella prima serata di Martedì 20 Giugno su Rai Due, va in onda il film in prima visione tv Una famiglia mostruosa, commedia fantasy/grottesca del 2021 firmata da Volfango De Biasi e con un nutrito cast tutto italiano.

La critica ha accolto favorevolmente la pellicola, che ha il merito di trattare con leggerezza argomenti tutt’altro che banali o secondari, come la diversità e il pregiudizio. E lo fa, come accade in tutte le opere di De Biase, strappando allo spettatore non poche risate di gusto. In attesa di scoprire il film al suo primo passaggio televisivo, “preparatevi” leggendo alcune curiosità che lo riguardano.

Una famiglia mostruosa: la trama in breve e il cast

Il giovane licantropo Adalberto scopre che la sua fidanzata Luna è incinta e così capisce che è arrivato il momento di presentarle i suoi. Tuttavia il ragazzo non ha certo una famiglia convenzionale: il padre è un vampiro, la mamma una strega, la sorellina una vampiretta e lo zio una specie di zombie. Far accettare un’umana a casa sarà tutt’altro che semplice… Inoltre Luna dice di essere orfana, ma è davvero così?

Il film si compone di un bel cast di attori molto noti: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Emanuela Rei, Cristiano Caccamo, Pasquale Petrolo, Pippo Franco, Barbara Bouchet e Ilaria Spada.

Curiosità sul film

Una famiglia mostruosa è una commedia con venature horror che porta sullo schermo, trattandolo con leggerezza, il delicato tema della diversità e della convivenza di idee e culture opposte.

Ecco alcune curiosità sul film: