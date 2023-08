Un sacco bello, datato 1980, segna l’esordio alla regia di Carlo Verdone. Nel film sono già presenti i tratti che diventeranno tipici delle pellicole girate in seguito dall’artista romano, a cominciare dalla forte caratterizzazione di determinati personaggi.

Qui troviamo, fra gli altri, il mammone, l’hippie e il bullo, tutti magistralmente interpretati da Verdone stesso, che esasperando i toni riesce a far ridere lo spettatore dall’inizio alla fine. Un sacco bello va in onda Sabato 12 Agosto in prima serata su Rete 4: di seguito tutte le informazioni sul film e qualche curiosità.

Un sacco bello: la trama in breve e il cast principale

Un sacco bello è un film diviso in tre episodi che raccontano altrettante storie ma tutte sono ambientate a Roma nel giorno di Ferragosto.

Leo è un timido ragazzone trentenne che si trova costretto ad ospitare in casa una giovane e intraprendente turista spagnola; Enzo non fa altro che vantarsi delle sue conquiste amorose e delle sue automobili; Ruggero è un hippie che non si sente accettato dalla famiglia.

Verdone è indubbiamente la colonna portante della pellicola, ma è affiancato da colleghi di talento, fra i quali l’immancabile Mario brega, Renato Scarpa, Veronica Miriel, Isabella De Bernardi e Sandro Ghiani.

Le curiosità sul film

Di seguito alcune curiosità sul film: