L’attendevano in tanti e adesso è finalmente arrivata la conferma ufficiale da parte della Rai: Un professore 3 si farà. Il successo delle prime due stagioni della fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ha convinto gli addetti ai lavori ad una prosecuzione delle storie riguardanti il saggio professore di filosofia e i suoi studenti. D’altra parte la serie ha fatto registrare uno share altissimo ed è assai probabile che ciò possa ripetersi anche per le nuove puntate in programma. Ecco cosa sappiamo al momento su Un professore 3.

Un professore 3: cosa sappiamo

A parte la certezza di una terza stagione de Il professore, al momento non sappiamo molto in proposito, anche se, come sempre, qualche indiscrezione trapela. Innanzitutto il cast sarà riconfermato e questa è certamente un’ottima notizia per il pubblico che, nelle scorse stagioni, ha mostrato grande apprezzamento sia per i veterani Gassmann e Pandolfi che per i loro giovanissimi colleghi.

Per quanto riguarda la trama delle nuove puntate invece, sembra che sarà dato ampio risalto ai personaggi di Manuel, Simone e Mimmo e chissà che, fra i primi due, non possa nascere una relazione sentimentale. Ovviamente gli addetti ai lavori non si sbilanciano con le anticipazioni e per ora bisogna accontentarsi di quel poco che si riesce a carpire.

Quando in tv

E veniamo all’altro punto che interessa maggiormente i fans della serie di Rai Uno: quando andrà in onda la nuova stagione? Ebbene, non prestissimo. Le riprese cominceranno nel 2025, ma non è escluso che Un professore 3 possa andare in onda già entro lo stesso anno.

Se teniamo conto che il 2024 è appena all’inizio, in effetti c’è da attendere ancora un bel po’, ma ne verrà sicuramente la pena. Intanto, ci si può consolare riguardando le repliche delle prime due stagioni, che costituiscono uno dei più grandi successi della tv pubblica degli ultimi anni.