La dichiarazione rilasciata da Alessandro Gassmann nel corso della conferenza stampa della seconda stagione Un Professore prima, e la successiva conferma ufficiale di Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction), non avevano lasciato dubbi: avremmo rivisto presto Dante Balestra nei panni del protagonista di Un Professore 3. Il momento è quasi arrivato, e la serie tv è pronta a debuttare sui nostri schermi. Continua a leggere per scopre trama, cast e data di inizio.

Un Professore 3, quando in TV?

Quando esce Un Professore 3? La domanda rimbalza in questi giorni sul web, e a chiederselo sono i tantissimi fans della serie con Alessandro Gassman, che non vedono l’ora di tornare a immergersi nelle vicende della scuola nella quale l’attore esercita, nei panni di Dante Balestra.

Ebbene, la data ufficiale è finalmente arrivata. I protagonisti della 3^ stagione Un Professore torneranno a tenerci compagnia a partire dal 20 novembre su Rai Uno, con i primi due episodi. L’appuntamento sarà settimanale e le vicende del professor Balestra ci terranno compagnia con 12 episodi fino al 18 dicembre tutti i giovedì sera.

Un appuntamento extra è poi previsto nella settimana finale, che segnerà il termine del percorso scolastico dei protagonisti, con episodi in onda eccezionalmente anche domenica 14 dicembre in prime time, sempre su Rai 1.

Ogni puntata, dopo la messa in onda sulla rete nazionale, sarà resa disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay per la visione gratuita on demand.

Un Professore 3, news sul cast della serie TV

Chi ritroveremo nel nuovo capitolo della serie? La terza annata riparte con un cast in parte consolidato e in parte rinnovato, con new entry sia tra gli studenti che tra i docenti. Tra le novità spiccano il nuovo professore di Fisica Leone Rocci (interpretato da Dario Aita), e Irene Alessi, la nuova preside (Nicole Grimaudo).

Nella classe di Dante arriveranno anche alcuni nuovi studenti. A sedersi per la prima volta in quei banchi saranno Greta (Giulia Fazzini), Alba (Rita Castaldo), Thomas (Tommaso Donadoni) e Zeno (Filippo Brogi). Confermata invece la presenza di Laura, Luna e Matteo, presenti dalla prima puntata, e di Viola e Nina, giunte nella seconda stagione.

Trama e anticipazioni Un Professore 3

Le prime news sulla terza stagione di Un Professore rivelano una trama intrigante. L’arrivo del professor Leone – che in passato era stato allievo di Balestra – riaprirà vecchie ferite e costringerà Dante a fare i conti con un capitolo della sua vita che credeva ormai sepolto per sempre.

Chi era Alba e quale ruolo ha avuto nella vita dell’insegnante? Scopriremo che si tratta di un’altra ex alunna di Dante, protagonista di una vita difficile segnata dal dolore e dalla sofferenza. Sarà proprio questo legame tenuto sempre nascosto a regalarci nuovi colpi di scena.

E mentre segreti rimasti troppo a lungo nascosti sembreranno sul punto di affiorare, la vita scolastica degli alunni del Liceo proseguirà in modo vertiginoso. Per loro si avvicinerà il momento dell’esame di maturità, e Dante dovrà lottare per impedire che i segni indelebili lasciati in lui da quel passato oscuro possano in qualche modo intralciare il suo lavoro di insegnante.