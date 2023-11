E’ uno degli attori più richiesti del momento. Damiano Gavino è uno dei volti della nuova generazione che si sta facendo strada. Basti pensare che in occasione della presentazione della seconda stagione della serie “Un Professore”, centinaia erano le ragazze assiepate fuori dagli studi della Rai che lo hanno atteso solo per un autografo o un selfie. Una popolarità che è esplosa grazie alla serie Rai in cui interpreta il personaggio di Manuel.

Intervista a Damiano Gavino, il manuel di “Un Professore”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Damiano Gavino. L’attore ci ha regalato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Manuel sarà più lucido rispetto alla prima stagione in determinate scelte che dovrà compiere. E’ un ragazzo complicato, che si è trovato assieme alla madre a crescere in una situazione non facile. Anche se è maturato, non ha perso comunque la voglia di mettersi nei guai”.

Nella prima stagione, i telespettatori sono rimasti delusi per il fatto che la storia d’amore tra Manuel e Simone sia rimasta sospesa a metà. Cosa succederà in questa seconda stagione? I due ragazzi si ritroveranno? Damiano ha svelato: “Il rapporto tra Manuel e Simone continuerà ad essere vissuto nella maniera più giusta e profonda possibile”. Una seconda stagione che è stata definita meno frenata dalla Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Nella prima stagione, il pubblico si era infuriato a causa della censura di una scena d’amore gay. In merito a questo, Damiano ha detto:

“Penso che il pubblico oggi non debba essere avanti perché quello che abbiamo messo in scena è è la normalità. Non credo che il pubblico debba essere all’avanguardia per vedere una serie del genere”.

A conclusione dell’intervista, non possiamo che chiedergli che effetto gli faccia il successo che lo ha travolto dopo “Nuovo Olimpo”: “Mi fa molto piacere. Le responsabilità salgono da un certo punto di vista ma io continuo a vivere la mia vita tranquillamente. Sono molto grato per l’affetto che ricevo. Mi stanno arrivando messaggi di complimenti e cerco di tenerli per me senza farmi scombussolare troppo. Ho capito che è facile perdere la testa guardandomi intorno ma cerco di restare me stesso”.