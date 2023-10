Grande attesa per la seconda stagione della fiction targata Rai, ‘Un Professore 2‘. La serie segue da vicino la vita del professore di filosofia Dante Balestra (interpretato da Alessandro Gassmann) e dei suoi studenti. Vediamo insieme quando andrà in onda e quali sono le anticipazioni di ‘Un professore 2’.

“Un Professore 2”, quando in tv e dove eravamo rimasti

Dopo il successo della prima stagione, i fan aspettano con ansia il secondo capitolo di ‘Un Professore’. La serie, che in ogni episodio spiegava il pensiero di un filosofo, andò in onda su Rai 1 in prima serata dall’11 novembre al 16 dicembre del 2021. Dopo due anni circa, la seconda stagione andrà in onda sempre su Rai 1 a partire da giovedì 16 novembre per sei puntate. Ma di cosa parla “Un Professore”?

Tratto da una serie spagnola, la fiction è ambientata a Roma e ruota intorno al protagonista Dante, un insegnante di filosofia, e suo figlio Simone (che scopre di essere omosessuale e di provare qualcosa per il suo amico Manuel). Sul finire della prima stagione abbiamo scoperto che Simone aveva un fratello gemello che è morto e che Dante aveva conosciuto Anita in ospedale in quell’occasione.

In Un Professore 2 vedremo come procede la relazione tra i due e conosceremo nuovi alunni che compongono la classe di Dante. Tra questi vi è Viola, una ragazza con disabilità; Ryan, una promessa del calcio proveniente dall’Africa e Nina, una ragazza slava con un passato difficile. Dante aiuta tutti i suoi studenti così come fece con Mimmo, che dopo aver scontato un periodo in carcere è ora in semilibertà.

Anticipazioni della serie “Un professore 2”

Le anticipazioni di ‘Un professore 2’, vedono Anita (interpretata da Claudia Pandolfi) e Dante vivere insieme nella stessa villa insieme ai due figli Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino). Il loro equilibrio però verrà rotto dai rispettivi ex: Floriana tornerà a Roma e vorrà vivere in villa e Anita dovrà vedersela con Nicola, un manager che oltre a essere il padre di Viola e anche il padre di Manuel.