Non ci sono soltanto commedie sentimentali natalizie in questi giorni di festa. Chi, la sera della Vigilia di Natale preferisce ridere, alle 21.15 può sintonizzarsi su La7 e guardare Un povero ricco, film diretto da Pasquale Festa Campanile nel 1983 con protagonisti Renato Pozzetto e Ornella Muti, coppia di interpreti all’epoca all’apice del successo.

Un povero ricco racconta una storia che, fra gag e battute divertenti, fa al contempo riflettere lo spettatore su alcune complesse problematiche sociali. Di seguito trovate la trama, il cast e le curiosità principali sulla pellicola.

Un povero ricco: la trama in breve e il cast

Eugenio è un ricco imprenditore lombardo ossessionato dall’idea del fallimento. Per aiutarlo a superare la sua fobia, il terapeuta gli consiglia di vivere per un periodo da povero. E così Eugenio lascia la sua comoda esistenza per immergersi in una realtà completamente nuova, difficile sì, ma che ha anche tanto da insegnargli. Inoltre trova l’amore in Marta, una bella ragazza di umili origini.

Oltre ad Ornella Muti e Renato Pozzetto, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Patrizia Fontana, Piero Mazzarella, Ugo Gregoretti e Gabriele Tozzi.

Le curiosità principali sul film

Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere su Un povero ricco: