Come accade ogni anno, anche Un Posto al Sole si prenderà una meritata vacanza. Ad agosto la soap di Rai Tre si ferma, senza però abbandonare del tutto i suoi fans. Quando inizierà la pausa Upas e cosa hanno pensato di mandare in onda al suo posto?

Un posto al sole, stop nelle settimane centrali di agosto

Le “vacanze” di Un Posto al sole inizieranno lunedì 11 agosto. A partire da quella data gli affezionatissimi della soap partenopea che si collegheranno a Rai Tre per seguire le vicende di Palazzo Palladini, non troveranno ad attenderli nuove puntate.

Upas infatti, dopo un anno di appuntamenti ininterrotti, si prenderà un breve periodo di riposo per tornare sui nostri teleschermi con i nuovi episodi inediti della 30° stagione, lunedì 25 agosto. Quella che ci attende è decisamente una stagione ricca di novità, prima tra tutte la presenza nel cast di Whoopi Goldberg. L’attrice internazionale pluripremiata è solo una delle tante sorprese che la produzione Upas ha pensato per i fans, che quest’anno si apprestano a festeggiare il trentesimo anniversario della serie tv ambientata a Napoli. Si tratta di un traguardo importante, che evidenzia l’affetto degli appassionati che in tutti questi anni hanno premiato la soap di Rai Tre con ottimi indici di ascolto. E proprio a loro la produzione ha voluto fare un regalo speciale.

Un Posto al sole: arriva lo spin-off presentato da Rosa

Nelle due settimane centrali di agosto, quando Upas non andrà in onda con nuovi episodi inediti, il terzo canale della TV di Stato trasmetterà uno spin-off intitolato “Le storie di Un posto la sole“. A guidarci in questo viaggio tra le storie più emozionanti della passata stagione sarà – ancora una volta – Rosa Picariello, interpretata dall’attrice Daniela Ioia.

Dalla portineria di Palazzo Palladini, la donna ci regalerà un racconto che non si limiterà a riproporre semplicemente le repliche, ma – attraverso un montaggio tematico delle principali storyline della passata edizione – ci regalerà un approfondimento sui momenti più intensi, con qualche “chicca” inedita che sicuramente riuscirà a mantenere ancor più vivo l’interesse dei fans. La miniserie estiva Upas infatti, non si limiterà a ripercorrere i ricordi della Picariello, ma sarà arricchita anche dai suoi commenti e riflessioni, che serviranno per preparare il terreno ai nuovi, attesissimi episodi della 30esima stagione.

Upas, quando torna in TV con la 30° stagione?

Dopo la pausa estiva, durante la quale Rai 3 manderà in onda Le storie di Un Posto al sole, la serie tv riprenderà la consueta programmazione lunedì 25 agosto. Ritorni inaspettati, amori sul filo del rasoio e drammi familiari torneranno a tenerci compagnia nei nuovi episodi inediti: siete pronti a scoprirli con noi? Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.