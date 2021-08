Un Posto al Sole va in ferie. Come accade ormai da diversi anni la celebre soap partenopea che tiene incollati migliaia di spettatori dal lunedì al venerdì su RaiTre si prende due settimane di vacanza. Al suo posto arriva Via dei Matti N°0, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. A dare l’annuncio ufficiale della pausa estiva Un Posto al Sole è stata la manager di Upas Federica Castaldi.

Un Posto al Sole, pausa estiva 2021 per la soap ambientata a Palazzo Palladini

La partenza di Angela, Franco e Bianca per il mare è stata l’occasione per augurare a tutti buone vacanze. La celebre soap ambientata nel capoluogo campano e campionessa di ascolti è stata l’occasione perfetta per augurare a tutti buone vacanze. In effetti la telenovela si prenderà due settimane di pausa.

Un Posto al Sole, grande attesa per le trame in sospeso

Molte sono le trame rimaste in sospeso, prima tra tutte la vicenda tra Filippo e Serena. Il Sartori, dopo aver perso la memoria, ha scoperto di avere anche una figlia (cosa che sia i medici che la compagna gli avevano tenuto nascosta per non turbarlo). Nelle ultime puntate abbiamo potuto vedere che, una volta tornato a casa, Filippo scopre la verità sulla figlia Irene e costringe Serena a prendere una decisione drastica per il bene di tutti.

Incertezza anche per la situazione sentimentale di Patrizio e Clara, minacciata dalla presenza di Alberto.

Pausa estiva Un posto al sole: le date

Un Posto al Sole, amatissima soap opera di Rai 3, va in vacanza anche quest’anno. L’ultima puntata della telenovelas partenopea, infatti, andrà in onda il 6 agosto 2021.

I fans Upas dovranno attendere ancora un po’ per scoprire come si evolveranno queste trame intricate. Un Posto al Sole tornerà sugli schermi di Rai 3 lunedì 23 agosto 2021, con il consueto appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.45 alle ore 21.15.

Una cosa è certa: l’attesa sarà ripagata abbondantemente da nuove intricate vicende, dall’arrivo di new entry e da due grandi ritorni. Per ora possiamo solo anticiparvi che presto ritroveremo Susanna Picardi e sua madre Adele, che saranno protagoniste di una inedita storyline. Siete curiosi di saperne di più? Continuate a seguirci sui canali social per non perdere nessuna indiscrezione di Un Posto al Sole.